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Изобретен работающий на пиве мотоцикл. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Энтузиаст из США собрал мотоцикл, работающий на пиве. Транспортное средство разгоняется до 250 километров в час.

Принцип работы необычного двигателя прост — вместо привычного бензинового движка на мотоцикл установлена специальная емкость, в которой пиво нагревается до 300 градусов, пишет UPI.

В процессе нагрева пиво превращается в пар, выходит из сопла и придает мотоциклы ускорение. Фактически, это аналог ракетного двигателя, просто с необычным топливом.

Автора изобретения зовут Кай Майклсон. «Цены на топливо растут. Сам я не пьющий, поэтому я не могу придумать ничего лучше, чем использовать пиво в качестве топлива», — объяснил свой мотив мужчина.

В ближайшее время американец выставит «пивной мотоцикл» на популярные гонки, чтобы продемонстрировать скоростные возможности своего изобретения.

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