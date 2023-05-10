Игра «Знаток истории» стартует на Sibnet.ru

Вторая игра спецпроекта в память о Великой Отечественной войне стартует на Sibnet.ru. Участников онлайн-игры «Знаток истории» ждут занимательные испытания, победителей — признание и ценные призы.

Игра «Знаток истории» посвящена различным аспектам Второй мировой войны, в том числе культурным — книгам и кино. Часть заданий в ней простые, часть — сложные. На некоторые можно ответить логически, для решения других потребуются знания.

Суть игры — в соединении пар из нескольких вариантов. Например, ячейку «Начало Великой Отечественной» нужно будет соединить с ячейкой «22 июня 1941 года».

Задания в игре разбиты по тематическим блокам, таким как «События и даты», «Книга и автор», «Техника и конструкторы», «Вооружения и их прозвища», «Актеры и герои» и так далее. Каждый день участникам предлагаются новые наборы игровых заданий.

Время игры с 10 по 19 мая. При этом шансы победить есть даже у тех, кто вступит в игру в последний день. Выполнять задания не только за сегодняшний день, но и за прошлые дни. Правда, за задания прошлых дней баллов начисляется меньше. Но если пройти все задания безупречно, то можно не только выйти в лидеры, но и стать главным победителем игры.

Баллы даются за каждую верно собранную пару. Рейтинг участников по баллам отображается в турнирной таблице.

Но чтобы попасть в турнирную таблицу, нужно зарегистрироваться на портале Sibnet.ru. Анонимно можно сыграть только пробный вопрос.

Итоги игры будут подведены 22 мая. Победитель получит умную колонка с голосовым ассистентом Маруся. Еще нескольких лидеров ждут настольная лампа, беспроводные наушники, рюкзак, термокружка и другие подарки. А те, кто окажутся ниже пьедестала, станут участниками розыгрыша промокодов онлайн-кинотеатра Wink.

Игра «Знаток истории» запущена на платформе проекта «Карта Победы», созданного совместно с Ростелеком. За несколько лет проект своеобразным виртуальным мемориалом. Здесь собрано множество воспоминаний о героях Великой Отечественной войны, данные о базах фронтовиков, хроника Берлиской операции и многое другое.