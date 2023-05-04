Девушка обклеила Gelandewagen зеленой травой. ВИДЕО

Зеленый мохнатый внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen привлек внимание ГИБДД, его владелица рассказала, что обклеила автомобиль искусственным газоном для привлечения внимания.

Видео с Gelandewagen, покрытым травой, на улицах Москвы начали появляться в Сети. В одном из роликов показано, что авто на улицах остановила ДПС.

Владелица машины Ангелина рассказала «Газете.Ru», что инспекторы просто решили поинтересоваться, как она сделала такой автомобиль.

Девушка с двумя помощниками покрыла Mercedes искусственным газоном и потратила на это 60 тысяч рублей. Процесс занял 15 часов.

По словам Ангелины, это не первый тюнинг внедорожника — до этого он был обтянут пушистым ковролином. Она объяснила, что хочет привлечь внимание и повеселить окружающих.