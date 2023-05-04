НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Девушка обклеила Gelandewagen зеленой травой. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
156 0

Зеленый мохнатый внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen привлек внимание ГИБДД, его владелица рассказала, что обклеила автомобиль искусственным газоном для привлечения внимания.

Видео с Gelandewagen, покрытым травой, на улицах Москвы начали появляться в Сети. В одном из роликов показано, что авто на улицах остановила ДПС.

Владелица машины Ангелина рассказала «Газете.Ru», что инспекторы просто решили поинтересоваться, как она сделала такой автомобиль.

Девушка с двумя помощниками покрыла Mercedes искусственным газоном и потратила на это 60 тысяч рублей. Процесс занял 15 часов.

По словам Ангелины, это не первый тюнинг внедорожника — до этого он был обтянут пушистым ковролином. Она объяснила, что хочет привлечь внимание и повеселить окружающих.

Еще по теме
Пьяный мужчина превратил ванну в машину. ВИДЕО
Владелец «Волги» научил авто ездить на дровах и коптить сало
Спасатель из Абакана сконструировал уникальный пожарный багги
Авто с «номерами СССР» привлекло внимание ГИБДД
смотреть все
Авто #Тюнинг и самоделки #Курьезы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Самое популярное
Пригожин раскрыл сроки контрнаступления ВСУ
Мамонтенок и Скорпион победили в «Маске» и показали лица
Пудель занял третье место в «Маске» и раскрыл свою личность
Мандрил первым снял маску в финале
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выбрать правильные солнечные очки
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Nik3316

"Еще девушку удивляет, что уголовное дело до сих пор не закрыли." потому что это так не работает, зарабатывать...

GammiPluh

Для того чтобы такое провернуть нужно победить, а это не про 3-ю мировую

userkc

кто платит блоггерам? за что? за рекламу?

mosquito__2010

Того смотри примерно там и останется по результатам контрнаступа.