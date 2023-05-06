Купить коньяк за 500 рублей реально. Более того, за такую сумму можно приобрести настоящий, качественный напиток. Но чтобы не ошибиться с дешевым коньяком и не взять подделку, надо внимательно изучать этикетку. А еще помогут рейтинги экспертов.

Коньяк – напиток крепостью не менее 40%. Его готовят из коньячного дистиллята, полученного путем перегонки виноматериала и хранения в дубовых бочках в период выдержки. Именно благодаря дистилляту коньяк приобретает особые вкус и аромат.

Минимальная цена настоящего коньяка

С 2023 года покупатель может приобрести 0,5 литра настоящего коньяка не меньше, чем за 517 рублей. Именно такая минимальная розничная стоимость на этот алкоголь установлена Минфином.

Однако есть качественны коньяки, которые можно купить дешевле 500 рублей. Например, как показало исследование Роскачесва, коньяки «Звезды Кизляра» и «Старая башня» — хорошие. А минимальная цена в магазинах — 495 и 480 рублей соответственно.

Но если при выборе коньяка ориентироваться только на цену, то лучше рассчитывать на сумму «500 плюс». Тогда риск купить ненастоящий коньяк будет меньше.

Состав и этикетка

В соответствии с законом, на этикетке любого настоящего коньяка должен быть минимальный набор информации:

- Название

- Емкость (литры)

- Крепость (в процентах)

- Юридическое наименование производителя

- Официальный адрес юрлица

- Потребительские свойства (состав, выдержка, способы хранения)

- Стандарты и сертификаты

- Дата выпуска или розлива

Если какой-то пункт из общей информации отсутствует, стоит подумать, прежде чем покупать такой коньяк. Он может оказаться некачественным.

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Информация о выдержке коньяка может заключаться в звездах. Одна звезда означает 10 месяцев выдержки. По стандартам, настоящий коньяк выдерживается не менее 30 месяцев. Поэтому минимальное количество звезд на коньяке — три.

Хорошие коньяки за 500 рублей

В апреле 2023 года Роскачество провело исследование 23 российских коньяков в ценовом сегменте от 480 до 920 рублей за 0,5 литра. Проверялось соответствие напитка обязательным требованиям, установленным ГОСТ 31732-2014 «Коньяк».

Из проверенных напитков только 11 полностью соответствовали ГОСТу. Это коньяки Monte Choco, «Коктебель», «Черноморский 3 Звездочки», «Звезды Кизляра», «Казбек», «Старая башня», «Французский стандарт», «Кизлярский», «Крымский», «Дербент» и «Шустов 2017 г. ур.».

Самые бюджетные из финалистов коньяки — «Старая башня» (480 рублей), «Звезды Кизляра» (495 рублей), «Черноморский 3 Звездочки» (530 рублей), Monte Choco (570 рублей).

Как подделывают коньяк

Вместо коньячного дистиллята, произведенного из винограда, недобросовестный производитель может использовать спирт из иного, более дешевого сырья, например, зернового. Так появляется фальсифицированный коньяк.

«Недобросовестные производители фальсифицируют коньяк с целью удешевления продукции. Фальсификация может быть очень грубой, когда под коньяк маскируют спиртной напиток или ликеро-водочное изделие», — объяснила замгендиректора по научной работе АО «Росспиртпром» Алла Даниловцева.

Но, по словам эксперта, чаще всего производители разбавляют коньячный дистиллят или полностью заменяют его этиловым спиртом из пищевого сырья, добавляя ароматизаторы.