Охота на блогеров: Лерчек, Блиновская, кто следующий?

Задержание матери «марафонов желаний» Елены Блиновской подняло новую волну обсуждений деятельности блогеров — зарабатывают миллиарды, а налоги не платят. Появились слухи, что ФНС начала «охоту» на блогеров-миллионеров, и теперь уголовные дела начнут появляться, как грибы после дождя.

Налоговые «гонения» стартовали в начале марта. Первыми жертвами стали блогеры Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и ее муж Артем. Лерчек известна в Сети фитнес-блогом, она проводит тренировки, фитнес-марафоны. Против Лерчек и ее мужа возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 300 миллионов рублей.

Следующей стала Александра Митрошина — автор курса по ведению блогов и раскрутке, также известная, как защитница женщин, пострадавших от домашнего насилия. Следственный комитет России 21 марта возбудил уголовное дело в отношении Митрошиной по той же статье, что у Лерчек, — уклонение от уплаты налогов. Речь шла о 120 миллионах, которые вскоре она заплатила.

Последняя уклонистка от налогов — известная исполнительница желаний Елена Блиновская. Она многократно побила рекорд Чекалиных и Митрошиной, задолжав государству, по версии СК, почти миллиард. Кроме статьи об уклонении от налогов, ее обвинили в отмывании денег.

Все они сейчас под подписками о невыезде, Лерчек дополнительно запретили работать в интернете. Всем грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до трех лет, а Блиновской — до семи лет (за отмывание денег).

В чем виноваты блогеры

Сторонники справедливости потирают ладошки, наблюдая, как заработавшие на пять квартир и Lamborghini блогеры попадают под следствие.

По мнению партнера коллегии адвокатов «Фрейтак и сыновья» Вадима Багатурия, в позиции контролирующих органов нет ничего удивительного. В уголовных делах, возбужденных против блогеров, упоминается неуплата налогов за последние три года, за это время у них могла накопиться неприлично большая сумма долгов.

Адвокат также считает, что внимание к деятельности блогеров обусловлено «омоложением» правоохранительных органов.

«Если старые динозавры, которые начинали работу в 90-х, в "этих ваших интернетах" и не разбираются, то молодежь очень даже активна», — сказал Багатурия RTVI.

В телеграм-каналах появилась информация, что в Федеральной налоговой службе создали специальный отдел по «охоте» на блогеров. В задачу отдела якобы входит мониторинг блогеров России, которые зарабатывают в соцсетях больше 50 миллионов в год.

Пиар или потерянная репутация?

Ситуация с уголовными делами в отношении блогеров — палка о двух концах. С одной стороны, это тоже пиар. Многие узнали о существовании Лерчек, Митрошиной и Блиновской именно после налоговых скандалов.

С другой стороны, ситуация, когда блогеры «гребут деньги лопатами» и не делятся с государством как простые смертные, одобрение аудитории не вызывает.

По мнению ведущего подкаста «Пиар по-русски» Алексея Чернышова, уголовное дело существенно не навредит имиджу Елены Блиновской. Во всяком случае это не «страшные» статьи об оскорблении чувств верующих или дискредитации армии России.

«Конечно же, найдутся хейтеры, которые будут писать в комментариях: "Так тебе и надо" и прочее в этом духе. Но обычно так говорят неудачники-завистники, которые радуются, что у соседа горе, а у него самого все хорошо. Они всегда были, есть и будут у успешных людей», — прокомментировал Sibnet.ru Чернышов.

Кто следующий?

Делами на трех блогеров, скорее всего, не обойдется. Уже понятно, что первыми под каток попадут персоны с доходами от 50 миллионов в год, а таких в России достаточно.

Есть вероятность, что шумиха заставит блогеров задуматься и добровольно изменить схемы заработка и, так сказать, сдаться налоговой.

Но в любом случае им придется изменить финансовое поведение, считает адвокат Багатурия. Пытаться «законно» прятать доходы уже бесполезно.

«Дробление доходов на индивидуальных предпринимателей и на подконтрольные юрлица очень хорошо просматривается. Оперативники по экономическим преступлениям совместно с налоговыми инспекциями такие схемы вскрывают на "раз-два"», — считает адвокат.