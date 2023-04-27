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Блиновскую задержали и обвинили в неуплате налогов и отмывании денег

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ольга Сергеева / CC BY-SA 4.0

Блогер Елена Блиновская, известная марафонами по исполнению желаний, задолжала государству почти миллиард рублей, поэтому ее не выпустили из страны и возбудили против нее уголовное дело, сообщил Следственный комитет России.

Уголовное дело в отношении Блиновской возбуждено по части 2 статьи 198, пункта «б» и части 4 статьи 174.1 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денег в особо крупном размере).

По данным следствия, Блиновская оказывала информационные услуги в интернете, но при этом использовала схему «дробления» бизнеса, занижала полученные доходы и не уплачивала налоги с 2019 по 2021 годы. В итоге блогер задолжала государству больше 918 миллионов рублей.

Блиновскую задержали, когда она пыталась пересечь границу на арендованном автомобиле. Также у блогера были при себе авиабилеты для вылета в другую страну.

Блиновская — создательница платных «марафонов желаний», участники которых должны были научиться, как исполнять любые мечты и стать богаче. Ее активно критиковали как «инфоцыганку».  

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Топ комментариев

corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

mosquito__2010

Гитлер тоже считал что он свободный человек. в 1945 ему стало очень плохо за своё извращенное понимание...

userkc

тяжелые металлы распыляясь в биосфере и почве, попадая в организм вызывают рак

Nik3316

молодой перспективный президент)))