Блогер Лерчек попала под уголовное дело за махинации с налогами

Блогер Валерия Чекалина ((Лерчек/Lerchek) обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей, а ее муж Артем Чекалину — в пособничестве, сообщила прокуратура Москвы в телеграм-канале.

Лерчек — популярный блогер в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) с 10 миллионами подписчиков. Forbes оценивал ее годовые доходы в 600 тысяч долларов. Организует фитнес-марафоны, запустила собственные марки косметики и нижнего белья.

Следствие считает, что Чекалина при пособничестве мужа уклонилась от уплаты НДС за 3 и 4 кварталы 2020 года, 1-4 кварталы 2021 года, а также НДФЛ за 2020-2021 годы на общую сумму более 311 миллионов рублей.

Блогеру предъявлено обвинение по части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов путем непредоставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере), а ее мужу — по части 5 статьи 33, части 2 статьи 198 УК РФ (пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов).

В доме Чекалиных прошли обыски. Оба находятся под подпиской о невыезде. Лерчек накануне сообщала, что они собираются 9 марта уехать из страны на длительный срок.