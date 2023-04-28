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Крупнейший в России буддистский монастырь откроется в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг»
Фото: © Владислав Ховалыг

Крупнейший буддийский монастырь в России «Тубтен Шедруб Линг» откроют в Туве в пятницу. Молебны в нем начнутся уже с субботы.

Буддийский монастырь в Кызыле станет самым крупным в стране. По высоте он сопоставим с двенадцатиэтажным домом. Внешне здание напоминает дворец Далай-ламы в Тибете. 

На первом этаже монастыря расположат экспозицию, например, религиозные книги на тибетском и старо-монгольском языках. 

Настоятелем «Тубтен Шедруб Линг» стал прошедший обучение в Индии монах Куулар Аржаан.

Ежедневно с 29 апреля священнослужители будут проводить молебны по расписанию. Посетить храм можно будет в любое удобное время.

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Жизнь #Религия #Тува
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