Стартовало снятое на Алтае шоу «Фактор страха»

Первый выпуск шоу «Фактор страха: Испытание тайгой» вышел в эфир на телеканале СТС. Сезон снимали в прошлом году на территории Республики Алтай.

За приз в 300 тысяч рублей, которые будут направлены на благотворительность, состязались рэпер Саша ST и его жена телеведущая Ассоль, артист Дмитрий Красилов (Пухляш) и его жена юмористка Елена Борщева, супруги блогеры Анна Ищук и Дмитрий Ларионов, блогеры Мария Погребняк и Милана Тюльпанова – бывшие жены футболистов Павла Погребняк и Александра Кержакова.

Испытания объявлял ведущий – российский актер Алексей Чадов. Первый этап «Мишень» проходил на одной из производственных площадок региона. Зрители предположили, что его снимали на территории старого завода ЖБИ.

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По условиям одного из пары подвешивали вверх ногами, через всю площадку он «пролетал» на струне, держа в руках баллончик с краской. Второй участник команды, находящийся за горящими бочками, должен был дать команду, когда партнеру бросать снаряд в расположенную внизу площадки мишень. По итогам первого состязания шоу покинули Пухляш с супругой.

На этапе «Гадкий баскетбол» один кидал баскетбольный мяч в корзину, в случае его промаха партнер должен был выпить стакан коктейля, приготовленного из тараканов, жуков, червей и других насекомых. Это испытание проиграли девушки-блогеры – Погребняк ни разу не попала в корзину, Тюльпановой пришлось выпить четыре стакана «смузи», но другие команды выступили более успешно.

Последним испытанием стало «Слепое доверие», команды проходили его на платформе, подвешенной на 47 метров над землей. Один, находясь на металлической раме, должен был пытаться достать флажки, второй на другом конце сооружения страховал его, чтобы напарник не сорвался. Судя по пейзажам, съемки этого этапа проходили на курорте «Манжерок».

Это испытание прошли обе оставшиеся команды, но быстрее это сделали блогеры Анна и Дмитрий, они и стали победителями шоу. Выигранные деньги супруги решили направить на помощь животным.

Жители региона, посмотревшие выпуск, отметили, что в нем совершенно не ощущается места действия – нет особого духа Алтая. Они высказали надежду, что это изменится в следующем выпуске, где за победу будут бороться другие звездные пары, которым предстоят иные испытания.