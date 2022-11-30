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Чадов рассказал о родстве с горами Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Актер Алексей Чадов, снимающийся в Горном Алтае для программы СТС «Фактор страха», рассказал об особенностях местных гор и родстве с ними.

В местном кино показали фильма «Своя война. Шторм в пустыне», после чего актер пообщался со зрителями и ответил на их вопросы.

Он рассказал, что 20 лет назад приезжал в соседний Алтайский край на «Шукшинские чтения», но из-за плотного рабочего графика не смог добраться до Республики Алтай, и теперь добрался до местных гор.

«Здесь невероятно красиво, мощно, энергетически неповторимо, бесподобно. Я был в разных горах, и есть ощущение, что эти горы – какие-то родные, близкие тебе. Мне в первый же день стало очень комфортно здесь находиться. Алтай прекрасен. Все мои коллеги уже побывали на Алтае, кто сплавлялся, кто летал, кто просто приезжал отдыхать, наконец-то и я свой гештальт закрыл», – цитирует актера правительство региона.

Чадов добавил, что для съемок «Фактора страха» выбирают максимально интересные и сложные локации. Испытания уже прошли на Ороктойском мосту, в Курайской степи, на реке Катунь, в Манжероке. В районе Белухи на высоте 2,2 тыс. метров над уровнем моря проходили съемки подводки к передаче.

«Этот сезон «Фактора страха» очень брутальный, он нешуточный. Местами я прямо переживал за участников, потому что то снег, то ветер, мороз сейчас, и испытания – очень непростые. Это на самом деле борьба с фобиями. Приходите к нам, я, например, вылечился от всех фобий», – сказал Чадов.

Сам он не участвует в испытаниях наравне с участниками, но к каждому из них записывает подводки на всех сложных конструкциях, в том числе на большой высоте.

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