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Сцену для «Фактора страха» сняли на курорте «Манжерок»

Источник:
Sibnet.ru
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Съемки одного из испытаний экстремального телешоу «Фактор страха» прошли на территории всесезонного курорта «Манжерок» в Республике Алтай, сообщила пресс-служба курорта.

Новый сезон популярного шоу снимают в Горном Алтае. В каждом из восьми выпусков участники покоряют бурные реки, падают в ледяную воду алтайских озёр, преодолевают огненные препятствия и проходят другие сложнейшие испытания.

Ни одно из 24 заданий не повторяется, съемочной площадкой для одного из них и стал курорт «Манжерок». Подготовка к съемкам длилась пять часов, сам съемочный процесс занял два часа.

Уточняется, что уже завершена работа над испытаниями «Пикник», «Мышеловка», «Прозрачное дно», «Мишень», «Гадкий баскетбол» и «Слепое доверие». Как называется испытание, съемки которого проходили в Манжероке не уточняется.

Ранее ведущий проекта, актер Алексей Чадов признался, что сезон на Алтае получился действительно захватывающим.

«Зрителям повезло. Я хоть и проживаю его на площадке, но буду смотреть каждую передачу. Тем более, что снимаем на уникальной земле: Алтай — это место космического масштаба, энергетика невероятная. И в кадре всё это передаётся», — отметил он.

Премьера нового сезона «Фактора страха» состоится в новом сезоне на телеканале СТС весной 2023 года.

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Топ комментариев

GammiPluh

Резолюция на то и резолюция, она ничего не стоит как документ

Asd10

Ну а жути нагнать для повышения читабельности? Ты уж прям модераторам и вздохнуть не даёшь, каптернамус...)))

serioga08

Случается орлам и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не подняться!

sib_man9

ну вот всех расстроил , там уже кошели из кастрюль согнули ))