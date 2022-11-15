Сцену для «Фактора страха» сняли на курорте «Манжерок»

Съемки одного из испытаний экстремального телешоу «Фактор страха» прошли на территории всесезонного курорта «Манжерок» в Республике Алтай, сообщила пресс-служба курорта.

Новый сезон популярного шоу снимают в Горном Алтае. В каждом из восьми выпусков участники покоряют бурные реки, падают в ледяную воду алтайских озёр, преодолевают огненные препятствия и проходят другие сложнейшие испытания.

Ни одно из 24 заданий не повторяется, съемочной площадкой для одного из них и стал курорт «Манжерок». Подготовка к съемкам длилась пять часов, сам съемочный процесс занял два часа.

Уточняется, что уже завершена работа над испытаниями «Пикник», «Мышеловка», «Прозрачное дно», «Мишень», «Гадкий баскетбол» и «Слепое доверие». Как называется испытание, съемки которого проходили в Манжероке не уточняется.

Ранее ведущий проекта, актер Алексей Чадов признался, что сезон на Алтае получился действительно захватывающим.

«Зрителям повезло. Я хоть и проживаю его на площадке, но буду смотреть каждую передачу. Тем более, что снимаем на уникальной земле: Алтай — это место космического масштаба, энергетика невероятная. И в кадре всё это передаётся», — отметил он.

Премьера нового сезона «Фактора страха» состоится в новом сезоне на телеканале СТС весной 2023 года.