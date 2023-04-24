Горнолыжный сезон на Алтае завершили прыжками в бассейн

Около 100 лыжников и сноубордистов со всей Сибири собрались на курорте «Манжнрок» в Горном Алтае, чтобы завершить сезон прыжками в бассейн и соревнованиями по фан-слоупстайлу, сообщила пресс-служба курорта.

В соревнованиях по сноуборду и горным лыжам на трассе фан-слоупстайл участвовали около 50 человек – как любители, так и профессионалы.

«Наш сноу-парк один из самых лучших. Для многих это возможность перенять опыт сильнейших спортсменов и узнать много нового и полезного для себя, для других прекрасная возможность ярко завершить зимний сезон 22/23. Лыжники и сноубордисты приехали из Краснодара, Мурманска, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Барнаула и Шерегеша», – отметил гендиректор курорта Владимир Щербинин.

Оригинальным соревнованием стали прыжки через бассейн на лыжах и сноубордах. Спортсмены должны были прыгнуть в бассейн с трамплина, выполнив трюк, или проскользить по поверхности воды, не намочив костюм. В нем рискнули принять участие 65 лыжников и сноубордистов.

«Я специально приехала из Шерегеша, чтобы закрыть горнолыжный сезон на Алтае. Здесь не только лучшее трассовое катание, которое отличается высоким качеством подготовки трасс и безопасностью, а также сноу-парк. Теперь еще и такие забавные «Вечеринки», – отметила сноубордистка Ирина Горбунова.