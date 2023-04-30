НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Какой интернет идеален для геймера

Источник:
Sibnet.ru
132 0
Современные онлайн-игры становится все более требовательными — если для обычного домашнего интернета достаточно 100 Мбит/с, то геймерам нередко этого мало. Гарантировать высокую скорость и низкий пинг могут только современные технологии подключения. Что это за технологии?

Особенно важен широкий канал, если геймер стримит игровой процесс на YouTube или Twitch. Только трансляция видео высокого качества занимает примерно 20 Мбит/сек от общего потока. При этом в квартире могут одновременно играть несколько человек — например, взрослый и ребенок.

Самый распространенный вариант на рынке сегодня — доступ через Ethernet. Компьютер можно подключить к Сети напрямую или через Wi-Fi-роутер. Достижимая скорость передачи данных через витую пару — до 10 Гбит/с, однако в реальности она обычно ограничена 100 Мбит/сек.

Подключение через GPON — более современная технология по оптоволоконной линии. В квартире абонента устанавливается оптический терминал, от которого устройства получают интернет. Такой тип соединения обеспечивает скорость передачи данных до 1 Гб/сек.

Доступ через мобильную сеть в теории позволяет передавать данные на скорости до 100 Мбит/сек, однако на практике средняя скорость мобильного интернета на территории России — порядка 25 Мбит/сек. На сегодня технология демонстрирует плохое соотношение цены и скорости.

Какой интернет выбрать

Оптимальный выбор для геймера — подключение через GPON, эта технология обеспечит самую высокую скорость и стабильность соединения. Современные оптические терминалы поддерживают порядка 30 активных подключений к Сети одновременно без просадок по скорости.

Игровые тарифы с подключением по технологии GPON на сегодня широко доступны — например, абонентам их предлагает компания Ростелеком, у которой есть специальный тарифный план «Игровой», предусматривающий подключения через оптику на скорости до 500 Мбит/сек.

Еще по теме
На каких устройствах работает сервис «Облачных игр»
Кабель или Wi-Fi: что лучше для игр
Как работает посуточная тарификация в «Облачных играх» от РТК
Ростелеком проанализировал 150 млн минут разговоров кол‑центра
смотреть все
Игры #Интернет
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Су-35 показали в «режиме зверя». ФОТО
Без каникул: как отдыхаем в мае 2023 года
Третий неопознанный беспилотник за два дня упал в Подмосковье
Неправильно припарковавшийся глава Коми нагрубил инспектору ДПС. ВИДЕО
Обсуждение (0)
Картина дня
Меркель рассказала о попытках предотвратить конфликт на Украине
Байден встретился с семьей арестованного в России журналиста
Эксперт предсказал новую волну заболеваемости ковидом в мае
США установили на Украине ядерные датчики
О самом главном
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Стиль и прочность: как выбрать колготки
Опять ретроградный Меркурий: что делать?
Десять убийц любви: как спасти отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Почему подростки находят «плохих» друзей
Все статьи
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Раф, латте, макиато: что в составе популярных кофейных напитков
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
39
Зеленский анонсировал контрнаступление на Крым
38
Шойгу заявил о противостоянии России со всем НАТО
25
Путин назвал Россию страной‑цивилизацией
24
Британия передала Украине тысячи снарядов с обедненным ураном
23
Танки Т-14 «Армата» применили в бою в зоне СВО