Какой интернет идеален для геймера

Современные онлайн-игры становится все более требовательными — если для обычного домашнего интернета достаточно 100 Мбит/с, то геймерам нередко этого мало. Гарантировать высокую скорость и низкий пинг могут только современные технологии подключения. Что это за технологии?

Особенно важен широкий канал, если геймер стримит игровой процесс на YouTube или Twitch. Только трансляция видео высокого качества занимает примерно 20 Мбит/сек от общего потока. При этом в квартире могут одновременно играть несколько человек — например, взрослый и ребенок.

Самый распространенный вариант на рынке сегодня — доступ через Ethernet. Компьютер можно подключить к Сети напрямую или через Wi-Fi-роутер. Достижимая скорость передачи данных через витую пару — до 10 Гбит/с, однако в реальности она обычно ограничена 100 Мбит/сек.

Подключение через GPON — более современная технология по оптоволоконной линии. В квартире абонента устанавливается оптический терминал, от которого устройства получают интернет. Такой тип соединения обеспечивает скорость передачи данных до 1 Гб/сек.

Доступ через мобильную сеть в теории позволяет передавать данные на скорости до 100 Мбит/сек, однако на практике средняя скорость мобильного интернета на территории России — порядка 25 Мбит/сек. На сегодня технология демонстрирует плохое соотношение цены и скорости.

Какой интернет выбрать

Оптимальный выбор для геймера — подключение через GPON, эта технология обеспечит самую высокую скорость и стабильность соединения. Современные оптические терминалы поддерживают порядка 30 активных подключений к Сети одновременно без просадок по скорости.

Игровые тарифы с подключением по технологии GPON на сегодня широко доступны — например, абонентам их предлагает компания Ростелеком, у которой есть специальный тарифный план «Игровой», предусматривающий подключения через оптику на скорости до 500 Мбит/сек.