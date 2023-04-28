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На каких устройствах работает сервис «Облачных игр»

Источник:
Sibnet.ru
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Сервисы облачных игр
Фото: © Sibnet.ru

Технология облачного гейминга может работать на старом компьютере, телевизоре с приставкой, планшете и смартфоне. Достаточно установить приложение.

Облачный гейминг — это технология, при которой игры запускаются не на устройстве пользователя, а на удаленном сервере с огромными вычислительными возможностями. Игрок отдает команды и получает уже готовый видео и аудиопоток.

Поэтому сервис позволяет запустить самые требовательные современные игры практически на любом устройстве, приспособленном для онлайн-игр. Для этого нужно, прежде всего, выбрать оператора сервиса.

Например, Ростелеком предлагает «Облачные игрыGFN.RU». К нему идет приложение Geforce Now. Его можно установить на компьютер, планшет или смартфон. В приставке Wink+сервис GFN уже предустановлен.

Затем следует зарегистрироваться и подключить к учетной записи игровые магазины и синхронизировать библиотеки. GFN поддерживает Steam, Epic Games и Ubisoft. 

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Игры #Интернет #Интернет
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Uynachalnica

Ну чего только не выдумаешь, ради лайков?

-Керя-

Это понятно выстрел в пустоту. Я не понимаю почему Московские учителя получают 125 т. рублей а в регионах...

corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

mosquito__2010

Гитлер тоже считал что он свободный человек. в 1945 ему стало очень плохо за своё извращенное понимание...