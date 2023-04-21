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Вернувшийся с СВО депутат Сокол поборется за кресло главы Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Депутат Госдумы Сергей Сокол
Сергей Сокол
Фото: © t.me/sokolhakasia

Вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции (СВО) депутат Госдумы Сергей Сокол сказал, что хочет участвовать в выборах главы Хакасии.

«Мы привыкли со всей ответственностью выполнять поручения нашего партийного руководства. Будем работать, будем убеждать людей, что наше дело правое», — цитирует ТАСС Сокола.

О том, что Сокол наиболее вероятный кандидат от «Единой России» на выборах главы Хакасии сообщалось еще в декабре прошлого года. Также в прошлом году о намерении участвовать в выборах главы региона заявил действующий руководитель республики, коммунист Валентин Коновалов.

52-летний Сокол осенью прошлого года добровольцем отправился в зону специальной военной операции. Весной этого года президент России Владимир Путин наградил депутата орденом Мужества.

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Политика #Россия #Хакасия
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