Вернувшийся с СВО депутат Сокол поборется за кресло главы Хакасии

Вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции (СВО) депутат Госдумы Сергей Сокол сказал, что хочет участвовать в выборах главы Хакасии.

«Мы привыкли со всей ответственностью выполнять поручения нашего партийного руководства. Будем работать, будем убеждать людей, что наше дело правое», — цитирует ТАСС Сокола.

О том, что Сокол наиболее вероятный кандидат от «Единой России» на выборах главы Хакасии сообщалось еще в декабре прошлого года. Также в прошлом году о намерении участвовать в выборах главы региона заявил действующий руководитель республики, коммунист Валентин Коновалов.

52-летний Сокол осенью прошлого года добровольцем отправился в зону специальной военной операции. Весной этого года президент России Владимир Путин наградил депутата орденом Мужества.