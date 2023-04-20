Путин назначил Котюкова врио губернатора Красноярского края

Президент России Владимир Путин предложил замминистра финансов Михаилу Котюкову занять пост врио губернатора Красноярского края, сообщает пресс-служба главы государства.

Встретившись с Котюковым в режиме видеосвязи, Путин отметил, что тот родом из Красноярского края и хорошо знает этот регион, много лет работал там, занимался, экономикой и финансами края.

«Сейчас вы – заместитель министра финансов. Что говорить, Вы в курсе, в «материале» того, что такое Красноярский край для России, его значимости для страны в целом – и, мне кажется, вполне подошли к тому, чтобы возглавить такой важный субъект Российской Федерации, как Красноярский край… Вы сами к этому готовы?» – сказал Путин.

Котюков поблагодарил президента за доверие и поддержку, а также внимание, уделяемое Красноярскому краю.

«Максимально весь свой потенциал, который наработал, все возможности, которыми сегодня обладаю, буду применять для решения самых насущных, актуальных вопросов для жителей родного края. И рассчитываю на Вашу поддержку», – сказал он.

Стороны также обсудили приоритетные вопросы развития региона. Владимир Путин отметил, что во время будущей встречи они обязательно вернутся к этому вопросу более предметно.

Ранее красноярский губернатор Александр Усс объявил об отставке. Он сообщил, что от главы государства получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Усс возглавлял регион с 2018 года.

Кто такой Котюков



Михаил Котюков родился в Красноярске в 1976 году, в разные годы работал в административных структурах региона. В 2010 году перешел на работу в центральный аппарат, где трудился в Минфине РФ, с 2012 года – в должности замминистра.

В 2013-2018 годах возглавлял Федеральное агентство научных организаций, в 2018 году был назначен министром науки и высшего образования РФ, два года спустя стал заместителем министра финансов России.