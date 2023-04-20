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Губернатор Красноярского края ушел в отставку

Источник:
Sibnet.ru
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Красноярский губернатор Александр Усс подал в отставку со своего поста. По его словам, он «получил предложение продолжить работу на федеральном уровне».

«На днях у меня состоялась встреча с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне», — написал Усс в своем телеграм-канале.

Александр Усс избрался губернатором в 2018 году с результатом 60,2% голосов. До этого он долгое время занимал пост спикера Заксобрания Красноярского края.

По неподтвержденным данным, среди возможных кандидатов, которые смогут сменить Усса на посту губернатора Красноярского края — замминистра финансов Михаил Котюков и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин.

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Политика #Россия #Красноярск
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