Вышел ремейк S.T.A.L.K.E.R. с новой графикой

Представлен неофициальный ремейк оригинальной игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» на движке Unreal Engine 5.

Проектом занимается энтузиаст под ником RedPanda, который занимается пересборкой популярной игры с использованием всех графических возможностей современного движка. При этом работа над ремейком продолжается.

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Пока фанаты серии могут посетить некоторые обновленные локации, сражаться с мутантами и выполнить часть заданий Сидоровича. В дальнейшем к игре будут добавлены остальные локации и задания.

Разработчик уточнил, что для комфортной игры при 60 кадрах в секунду потребуется видеокарта не хуже GeForce RTX 2070 Super или RTX 3060 Ti.