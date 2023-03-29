Объявлен полный состав участников шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Создатели проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших», где за звание сильнейшего поборются финалисты и победители «Битвы экстрасенсов», объявили состав всех участников, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

В шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» будут участвовать братья-медиумы Александр и Олег Шепсы, аланский провидец Константин Гецати, ведьмы Виктория Райдос, Марьяна Романова и Надежда Шевченко, ясновидящая Лина Джебисашвили, темный маг Влад Череватый и чернокнижник Дмитрий Матвеев.

Фото: © пресс-служба ТНТ

По правилам проекта, участники будут проходить испытания, а оценивать их способности будут члены жюри, зрители и сами экстрасенсы.

Премьера шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» состоится 1 апреля в 19.30 на телеканале ТНТ.