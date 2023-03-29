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Объявлен полный состав участников шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Источник:
Sibnet.ru
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Создатели проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших», где за звание сильнейшего поборются финалисты и победители «Битвы экстрасенсов», объявили состав всех участников, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

В шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» будут участвовать братья-медиумы Александр и Олег Шепсы, аланский провидец Константин Гецати, ведьмы Виктория Райдос, Марьяна Романова и Надежда Шевченко, ясновидящая Лина Джебисашвили, темный маг Влад Череватый и чернокнижник Дмитрий Матвеев.

Фото: © пресс-служба ТНТ

По правилам проекта, участники будут проходить испытания, а оценивать их способности будут члены жюри, зрители и сами экстрасенсы.

Премьера шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» состоится 1 апреля в 19.30 на телеканале ТНТ.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Украинцы тоже верили в сказки о европейских зарплатах, в итоге эта страна погибает на глазах.

GammiPluh

вопрос лишь в том как скоро ее не станет

ball-n-wall

А Лагутенко теперь что делать?..

Killer X

там бы обычный интеллект не помешал, а вы сразу искуственный.