Объявлен полный состав участников шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Создатели проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших», где за звание сильнейшего поборются финалисты и победители «Битвы экстрасенсов», объявили состав всех участников,
сообщила пресс-служба канала ТНТ.
В шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» будут участвовать братья-медиумы
Александр и Олег Шепсы, аланский провидец Константин Гецати, ведьмы Виктория
Райдос, Марьяна Романова и Надежда Шевченко, ясновидящая Лина Джебисашвили, темный
маг Влад Череватый и чернокнижник Дмитрий Матвеев.
По правилам проекта, участники будут проходить испытания, а
оценивать их способности будут члены жюри, зрители и сами экстрасенсы.
Премьера шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» состоится 1 апреля в 19.30 на телеканале ТНТ.