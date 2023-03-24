Уникальный беспилотник «Партизан» разработали в Новосибирске

Сотрудники СибНИА имени Чаплыгина разработали опытный образец беспилотника, который сможет работать и в пилотируемом режиме, сообщает правительство Новосибирской области.
«"Партизан" – абсолютно новый аппарат, использующий новые
принципы аэродинамических явлений, связанных с распределенной электросиловой
установкой, позволяющей существенно повысить маневренные и аэродинамические
характеристики самолета», — рассказал директор
Сибирского научного института авиации Владимир Барсук.
«Партизан» сможет работать в пилотируемом и беспилотном
режимах, взлетать с площадки 50 на 50 метров.
Помимо этого, на СибНИА готовятся к большой
работе по статическим испытаниям планера самолета Sukhoi Superjet New,
построенного на основе полного импортозамещения компонентов.
СибНИА — это крупнейшей научный авиационный центр на Востоке
России с уникальной экспериментальной базой, исследовательскими лабораториями и
коллективом высококвалифицированных специалистов.