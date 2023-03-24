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Уникальный беспилотник «Партизан» разработали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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СибНИА имени Чаплыгина
СибНИА имени Чаплыгина
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сотрудники СибНИА имени Чаплыгина разработали опытный образец беспилотника, который сможет работать и в пилотируемом режиме, сообщает правительство Новосибирской области.

«"Партизан" – абсолютно новый аппарат, использующий новые принципы аэродинамических явлений, связанных с распределенной электросиловой установкой, позволяющей существенно повысить маневренные и аэродинамические характеристики самолета», рассказал директор Сибирского научного института авиации Владимир Барсук.

«Партизан» сможет работать в пилотируемом и беспилотном режимах, взлетать с площадки 50 на 50 метров.

Помимо этого, на СибНИА готовятся к большой работе по статическим испытаниям планера самолета Sukhoi Superjet New, построенного на основе полного импортозамещения компонентов.

СибНИА — это крупнейшей научный авиационный центр на Востоке России с уникальной экспериментальной базой, исследовательскими лабораториями и коллективом высококвалифицированных специалистов.

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Топ комментариев

MuCbE

Ну так если Украина продаст Киев, Одессу, Львов или что они там собрались продавать, что от страны останется...

Asd10

Ласковый телёнок двух маток сосёт. Чего вам не так??)))

pepelmetal

С 90х годов слышу как ещё чуть чуть и будет наукраине как в Швейцарии

Asd10

Мозгов бы тебе маленько, русский сибиряк... Когда в Новгороде на бересте писали, в "колыбели цивилизации"...