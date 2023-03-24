Уникальный беспилотник «Партизан» разработали в Новосибирске

Сотрудники СибНИА имени Чаплыгина разработали опытный образец беспилотника, который сможет работать и в пилотируемом режиме, сообщает правительство Новосибирской области.

«"Партизан" – абсолютно новый аппарат, использующий новые принципы аэродинамических явлений, связанных с распределенной электросиловой установкой, позволяющей существенно повысить маневренные и аэродинамические характеристики самолета», — рассказал директор Сибирского научного института авиации Владимир Барсук.

«Партизан» сможет работать в пилотируемом и беспилотном режимах, взлетать с площадки 50 на 50 метров.

Помимо этого, на СибНИА готовятся к большой работе по статическим испытаниям планера самолета Sukhoi Superjet New, построенного на основе полного импортозамещения компонентов.

СибНИА — это крупнейшей научный авиационный центр на Востоке России с уникальной экспериментальной базой, исследовательскими лабораториями и коллективом высококвалифицированных специалистов.