«Джон Уик 4»: лучший боевик с Киану Ривзом

«Джон Уик 4» ворвался в российский прокат — зрелищный боевик с Киану Ривзом представляет собой очередную главу из приключений киллера по кличке Баба-Яга.

Вобравшая лучшее из предыдущих частей, новинка очень понравилась критикам — они выделяют отменный сюжет, продуманные декорации, отличную хореографию боев.

Многие уже назвали «Джон Уик 4» лучшим боевиком последних лет. Высокие оценки на профильных ресурсах это подтверждают: на сайте Rotten Tomatoes у фильма 93% свежести, на Metacritic — 78 баллов, на IMDb — 9,3 из 10 балла.

Премьера в России: 23 марта 2023 года

Страна: США, дистрибьютор Lionsgate, кинокомпания Thunder Road Pictures, 87North Productions

Жанр: боевик

Режиссер: Чад Стахелски

Актеры: Киану Ривз, Донни Йен, Билл Скарсгард, Лоренс Фишберн, Хироюки Санада, Шамир Андерсон, Лэнс Реддик, Иэн Макшейн

Продолжительность: 169 минут

Возраст: R

Сюжет: Джон Уик снова против

Официальное производство четвертой части стартовало в мае 2019 года, кресло режиссера снова занял Чад Стахелски, для которого франшиза «Джон Уик» стала своего рода визитной карточкой.

Фото: © кадр из фильма «Джон Уик 4»

Первый «Джон Уик» 2014 года начинался невинно — киллер мстил бандитам за смерть собаки, которая была последним подарком умирающей жены. Но после отмщения долгожданный покой не накрыл Джона – волей случая он ввязался в еще одну смертельную авантюру.

И уже к четвертой части франшизы Джон Уик становится «экскомьюникадо» №1 в мире — он отлучен всеми сообществами, на него объявлена тотальная охота.

Чтобы окончательно «завязать» и уйти на покой, Джон Уик бросает вызов обществу старейшин, чтобы в итоговой схватке с героем Билла Скарсгарда победить и уйти свободным человеком.

Стоит ли смотреть

Для нового фильма Киану Ривз освоил нунчаки — несмотря на возраст, постаревший герой прекрасно справляется с задачей раздать негодяям жестких люлей.

Сам персонаж франшизы здесь на высшей точке своего эволюционного развития, его месть практически завершена, впереди финальный бой, который подводит бессмертного киллера к главной мысли – как далеко он готов зайти, чтобы обрести свободу?

Впрочем, философии здесь минимум — в первую очередь, это невероятное попкорн-зрелище. Зрителей бросают в гущу живописных перестрелок и изобретательных поединков, которые завершаются брутальной резней.

Фото: © кадр из фильма «Джон Уик 4»

У картины превосходный актерский состав. Финальный босс, сыгранный Биллом Скарсгардом, неоднозначен и колоритен. Интересным вышел и бывший друг Джона Уика, а ныне соперник, персонаж Донни Йена.

Иэн Макшейн дает понять, что находится в своей стихии в роли владельца отеля «Континенталь» Уинстона. Лоренс Фишберн снова пародирует Морфиуса из «Матрицы».

Несмотря на солидный хронометраж, заскучать зрителю здесь точно не дадут — Чад Стахелски выдал эталон боевика, равного которому по изобретательности просто нет. Отличный повод выбраться на выходные в кинотеатры. Наша оценка — 10/10.