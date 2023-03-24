НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«Джон Уик 4»: лучший боевик с Киану Ривзом

Источник:
Sibnet.ru
143 0
Фото: © кадр из фильма «Джон Уик 4»
«Джон Уик 4» ворвался в российский прокат — зрелищный боевик с Киану Ривзом представляет собой очередную главу из приключений киллера по кличке Баба-Яга.

Вобравшая лучшее из предыдущих частей, новинка очень понравилась критикам — они выделяют отменный сюжет, продуманные декорации, отличную хореографию боев.

Многие уже назвали «Джон Уик 4» лучшим боевиком последних лет. Высокие оценки на профильных ресурсах это подтверждают: на сайте Rotten Tomatoes у фильма 93% свежести, на Metacritic — 78 баллов, на IMDb — 9,3 из 10 балла.

Премьера в России: 23 марта 2023 года
Страна:  США, дистрибьютор Lionsgate, кинокомпания Thunder Road Pictures, 87North Productions
Жанр:  боевик
Режиссер:  Чад Стахелски
Актеры:  Киану Ривз, Донни Йен, Билл Скарсгард, Лоренс Фишберн, Хироюки Санада, Шамир Андерсон, Лэнс Реддик, Иэн Макшейн
Продолжительность: 169 минут
Возраст:  R

Сюжет: Джон Уик снова против

Официальное производство четвертой части стартовало в мае 2019 года, кресло режиссера снова занял Чад Стахелски, для которого франшиза «Джон Уик» стала своего рода визитной карточкой.

Фото: © кадр из фильма «Джон Уик 4»

Первый «Джон Уик» 2014 года начинался невинно — киллер мстил бандитам за смерть собаки, которая была последним подарком умирающей жены. Но после отмщения долгожданный покой не накрыл Джона – волей случая он ввязался в еще одну смертельную авантюру.

И уже к четвертой части франшизы Джон Уик становится «экскомьюникадо» №1 в мире — он отлучен всеми сообществами, на него объявлена тотальная охота.

Чтобы окончательно «завязать» и уйти на покой, Джон Уик бросает вызов обществу старейшин, чтобы в итоговой схватке с героем Билла Скарсгарда победить и уйти свободным человеком.

Стоит ли смотреть

Для нового фильма Киану Ривз освоил нунчаки — несмотря на возраст, постаревший герой прекрасно справляется с задачей раздать негодяям жестких люлей.

Сам персонаж франшизы здесь на высшей точке своего эволюционного развития, его месть практически завершена, впереди финальный бой, который подводит бессмертного киллера к главной мысли – как далеко он готов зайти, чтобы обрести свободу?

Впрочем, философии здесь минимум — в первую очередь, это невероятное попкорн-зрелище. Зрителей бросают в гущу живописных перестрелок и изобретательных поединков, которые завершаются брутальной резней.

Фото: © кадр из фильма «Джон Уик 4»

У картины превосходный актерский состав. Финальный босс, сыгранный Биллом Скарсгардом, неоднозначен и колоритен. Интересным вышел и бывший друг Джона Уика, а ныне соперник, персонаж Донни Йена.

Иэн Макшейн дает понять, что находится в своей стихии в роли владельца отеля «Континенталь» Уинстона. Лоренс Фишберн снова пародирует Морфиуса из «Матрицы».

Несмотря на солидный хронометраж, заскучать зрителю здесь точно не дадут — Чад Стахелски выдал эталон боевика, равного которому по изобретательности просто нет. Отличный повод выбраться на выходные в кинотеатры. Наша оценка — 10/10.

Тема: Рецензии
«На солнце, вдоль рядов кукурузы»: катастрофа на экране
«Поехавшая»: девушка и собака отправляются в дорогу
Фильм «Нюрнберг»: Сергей Безруков против Третьего рейха
Фильм «Праведник»: список Киселева
смотреть все
Культгид #Рецензии #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Иран определил стоимость автомобилей для России
Си Цзиньпин назвал условие завершения конфликта на Украине
Путин впервые посетил Донбасс
Зрители «Маски» возмутились решению выгнать Феникса
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
59
Россия соберет материалы для трибунала над Украиной
53
Путин впервые посетил Донбасс
44
Посол заявил, что Польша вступит в конфликт при поражении Украины
38
Шойгу предупредил Британию об угрозе ядерного конфликта
36
Российские силы начали «бешеный» штурм южной части Артемовска