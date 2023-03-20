МИД рассказал об «азиатском» курсе России

Российская внешняя политика развернулась на Восток. Азиатское направление стало приоритетным и развивается по восходящей, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. И на фоне геополитической турбулентности есть мощный взаимный интерес.
Деструктивный Запад
Россию и страны Азии связывают множество международных организаций. Среди них: Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Москва активно работает на формирование широкого партнерства в Большой Евразии.По словам Руденко, западные силы ведут деструктивную деятельность, пытаясь разрушить каркас многосторонних отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вместо него выстроить «узкогрупповые, блоковые схемы сдерживания и противодействия, ставящие все страны в жесткое подчинение одному заокеанскому полюсу».
«К сожалению, некоторые государства региона, являющиеся союзниками США, похоже, не прочь поддаться такому тренду и активно вливаются в данный процесс, невзирая на вполне очевидные последствия фрагментации единого пространства безопасности», — отметил замглавы МИД России в интервью «Интерфаксу».
Но подавляющее большинство стран региона «продолжают работать в русле внеблоковой созидательной философии» и сотрудничества с Москвой.
«Это именно та надежная "страховочная сетка", которая позволяет России строить прочные отношения на долгосрочную перспективу», — сказал Руденко.
Конструктивный Восток
«Бизнес из дружественных государств с Востока проявляет повышенный интерес к открывающимся на российском рынке возможностям, стремясь заполнить ниши, образовавшиеся после ухода некоторых западных корпораций», — обратил внимание дипломат.
Особенно Руденко выделил Иран. В частности, Москва с Тегераном строят альтернативную SWIFT систему обмена финансовой информацией. Принято решение о прямом канале связи между российскими и иранскими банками.
Россия продолжает работу с Ираном по стимулированию торговых операций в национальных валютах. В 2021 году доля расчетов в них превысила 60%. Эта позитивная тенденция сохранилась и в прошлом году.
Москва наращивает количества сделок в нацвалютах и с другими азиатскими партнерами.
По данным Банка России, за 2022 год в результате переориентации торговых потоков на азиатское направление и изменения денежной единицы операций по контрактам, прежде всего с компаниями из Китая, «вес» рубля в российском внешнеторговом обороте возрос с 12,3% до 32,4%, подчеркнул Руденко.
Азия — рынок сбыта
«Россия наряду с Саудовской Аравией занимает лидирующие позиции по поставкам нефти в Китай. Объемы растут год от года, имеется большой потенциал для их дальнейшего увеличения. Хорошая динамика наблюдается и с Индией», — сказал замглавы МИД России.
Параллельно продолжается наращивание экспорта природного газа по трубопроводу «Сила Сибири», существенно возросли поставки сжиженного природного с проектов, участниками которых являются китайские компании. Прорабатываются новые маршруты поставок голубого топлива в КНР.
«К закупкам российских углеводородов проявляют интерес и многие другие государства Азиатско-Тихоокеанского региона, включая таких крупных игроков, как Индонезия. Плотные переговоры идут по линии отечественных компаний-экспортеров данного вида продукции», — отметил Руденко.
Японский вопрос
Большое беспокойство у России вызывает возвращение Японии — главного союзника США в Азии — к агрессивной внешней политике. «Администрация Фумио Кисиды, судя по всему, взяла курс на демонтаж пацифистских положений Конституции, активное наращивание военного бюджета», — уточнил дипломат.
«Из-за воздействия антироссийских санкций, беспрецедентного политического и психологического давления со стороны властей Японии ряд крупных японских компаний приостановили деятельность в нашей стране или полностью ушли с рынка», — констатировала замглавы МИД России.
Руденко отметил, что нынешнее японские власти «серьезно подорвали репутацию Токио как надежного и перспективного делового партнера». «Но двери для желающих сотрудничать инвесторов из Страны восходящего солнца остаются открытыми», — заключил он.
Asd10Правда от тебя настораживает...)))
pepelmetal"Украинские летчики гибнут в боевых действиях на устаревшей технике, а могли бы пересесть на более совершенные...
gena415на Украине идёт ,так называемая СВО ,а если Польша впрегётся по настоящему то там будет война со всеми...
AlhazredНу будут на менее устаревшей погибать. Делов то)))