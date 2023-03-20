МИД рассказал об «азиатском» курсе России

Российская внешняя политика развернулась на Восток. Азиатское направление стало приоритетным и развивается по восходящей, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. И на фоне геополитической турбулентности есть мощный взаимный интерес.

Деструктивный Запад

Россию и страны Азии связывают множество международных организаций. Среди них: Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Москва активно работает на формирование широкого партнерства в Большой Евразии.

По словам Руденко, западные силы ведут деструктивную деятельность, пытаясь разрушить каркас многосторонних отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вместо него выстроить «узкогрупповые, блоковые схемы сдерживания и противодействия, ставящие все страны в жесткое подчинение одному заокеанскому полюсу».

«К сожалению, некоторые государства региона, являющиеся союзниками США, похоже, не прочь поддаться такому тренду и активно вливаются в данный процесс, невзирая на вполне очевидные последствия фрагментации единого пространства безопасности», — отметил замглавы МИД России в интервью «Интерфаксу».

Но подавляющее большинство стран региона «продолжают работать в русле внеблоковой созидательной философии» и сотрудничества с Москвой.

«Это именно та надежная "страховочная сетка", которая позволяет России строить прочные отношения на долгосрочную перспективу», — сказал Руденко.

Конструктивный Восток

«Бизнес из дружественных государств с Востока проявляет повышенный интерес к открывающимся на российском рынке возможностям, стремясь заполнить ниши, образовавшиеся после ухода некоторых западных корпораций», — обратил внимание дипломат.

#Мир Остались ли союзники у России?

Особенно Руденко выделил Иран. В частности, Москва с Тегераном строят альтернативную SWIFT систему обмена финансовой информацией. Принято решение о прямом канале связи между российскими и иранскими банками.

Россия продолжает работу с Ираном по стимулированию торговых операций в национальных валютах. В 2021 году доля расчетов в них превысила 60%. Эта позитивная тенденция сохранилась и в прошлом году.

Москва наращивает количества сделок в нацвалютах и с другими азиатскими партнерами.

По данным Банка России, за 2022 год в результате переориентации торговых потоков на азиатское направление и изменения денежной единицы операций по контрактам, прежде всего с компаниями из Китая, «вес» рубля в российском внешнеторговом обороте возрос с 12,3% до 32,4%, подчеркнул Руденко.

Азия — рынок сбыта

«Россия наряду с Саудовской Аравией занимает лидирующие позиции по поставкам нефти в Китай. Объемы растут год от года, имеется большой потенциал для их дальнейшего увеличения. Хорошая динамика наблюдается и с Индией», — сказал замглавы МИД России.

Параллельно продолжается наращивание экспорта природного газа по трубопроводу «Сила Сибири», существенно возросли поставки сжиженного природного с проектов, участниками которых являются китайские компании. Прорабатываются новые маршруты поставок голубого топлива в КНР.

«К закупкам российских углеводородов проявляют интерес и многие другие государства Азиатско-Тихоокеанского региона, включая таких крупных игроков, как Индонезия. Плотные переговоры идут по линии отечественных компаний-экспортеров данного вида продукции», — отметил Руденко.

Японский вопрос

Большое беспокойство у России вызывает возвращение Японии — главного союзника США в Азии — к агрессивной внешней политике. «Администрация Фумио Кисиды, судя по всему, взяла курс на демонтаж пацифистских положений Конституции, активное наращивание военного бюджета», — уточнил дипломат.

«Из-за воздействия антироссийских санкций, беспрецедентного политического и психологического давления со стороны властей Японии ряд крупных японских компаний приостановили деятельность в нашей стране или полностью ушли с рынка», — констатировала замглавы МИД России.

Руденко отметил, что нынешнее японские власти «серьезно подорвали репутацию Токио как надежного и перспективного делового партнера». «Но двери для желающих сотрудничать инвесторов из Страны восходящего солнца остаются открытыми», — заключил он.