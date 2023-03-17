«На солнце, вдоль рядов кукурузы»: катастрофа на экране

Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы», основанный на реальной катастрофе пассажирского самолета, вышел в прокат. Картина рассказывает об аварийной посадке Airbus A321 на кукурузное поле в Подмосковье в августе 2019 года — тогда пилоту Дамиру Юсупову удалось совершить невозможное и спасти жизни всех 233 пассажиров.
Страна: Россия, производство К. Б. А. (Кинокомпания братьев Андреасян)
Жанр: драма, фильм-катастрофа
Режиссер: Сарик Андреасян
Актеры: Егор Бероев, Полина Максимова, Михаил Тарабукин, Марк Богатырев, Дмитрий Власкин, Ксения Алферова, Лиза Моряк
Продолжительность: 90 минут
Возраст: 6+
Сюжет: катастрофа, ставшая чудом
Авиалайнер Airbus A321-211 авиакомпании «Уральские авиалинии» 15 августа 2019 года выполнял плановый рейс U6 178 по маршруту Москва—Симферополь.
После вылета из аэропорта Жуковский авиалайнер практически сразу столкнулся с большой стаей птиц — в результате отказали оба двигателя. Экипаж сумел посадить тяжелую машину в кукурузном поле.
Все находившиеся на борту 233 человека выжили, травмы получили только 74 пассажира. Эксперты назвали такой исход «чудом на кукурузном поле», которое стало реальностью благодаря мужеству командира — Дамира Юсупова.
Съемки фильма начались, можно сказать, «по горячим следам» — в 2022 году. В режиссерском кресле оказался небезызвестный Сарик Андреасян, который в последнее время полюбил ставить картины по реальным событиям.
Главную роль в картине сыграл Егор Бероев. Кстати, внешне он очень похож на настоящего пилота Дамира Юсупова, который активно консультировал съемочную группу.
Стоит ли смотреть
Андреасян превратил реальную историю из новостей в драму, скрещенную с классическим фильмом-катастрофой. Поэтому ждать от киноленты точного следования канве событий не стоит.
Например, весь полет Airbus A321-211 в злополучном рейсе занял всего 93 секунды. В фильме все происходит намного медленнее — зрителям показывают эмоциональную сторону, переживания пассажиров и экипажа.
Более того, в фильме по реальным событиям пассажиры самолета получили собственные предыстории — полностью выдуманные. Прием спорный, местами эти истории только мешают проникнуться основной сюжетной линией.
Картина переполнена автономными диалогами второстепенных персонажей, что несколько размывает драматургию и временами делает фильм скучным и прямолинейным.
При этом сама катастрофа — быстрая, сухая, «безболезненная», ее тяжело назвать зрелищной в голливудском смысле, хотя здесь наверняка сказался не самый большой бюджет.
Из плюсов — хорошо встроенная в основной сюжет история юного Юсупова, который очень поздно стал летчиком, воплотив детскую мечту. Кроме этого, в конце фильма появляется настоящий пилот — в новостной хронике 2019 года.
Общее впечатление от просмотра: «На солнце, вдоль рядов кукурузы» — картина максимально стерильная, с лишними второстепенными героями и надуманными драмами, которые только растягивают хронометраж.