«На солнце, вдоль рядов кукурузы»: катастрофа на экране

Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы», основанный на реальной катастрофе пассажирского самолета, вышел в прокат. Картина рассказывает об аварийной посадке Airbus A321 на кукурузное поле в Подмосковье в августе 2019 года — тогда пилоту Дамиру Юсупову удалось совершить невозможное и спасти жизни всех 233 пассажиров.

Премьера в России: 16 марта 2023 года

Страна: Россия, производство К. Б. А. (Кинокомпания братьев Андреасян)

Жанр: драма, фильм-катастрофа

Режиссер: Сарик Андреасян

Актеры: Егор Бероев, Полина Максимова, Михаил Тарабукин, Марк Богатырев, Дмитрий Власкин, Ксения Алферова, Лиза Моряк

Продолжительность: 90 минут

Возраст: 6+

Сюжет: катастрофа, ставшая чудом

Авиалайнер Airbus A321-211 авиакомпании «Уральские авиалинии» 15 августа 2019 года выполнял плановый рейс U6 178 по маршруту Москва—Симферополь.

После вылета из аэропорта Жуковский авиалайнер практически сразу столкнулся с большой стаей птиц — в результате отказали оба двигателя. Экипаж сумел посадить тяжелую машину в кукурузном поле.

Фото: © кадр из фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Все находившиеся на борту 233 человека выжили, травмы получили только 74 пассажира. Эксперты назвали такой исход «чудом на кукурузном поле», которое стало реальностью благодаря мужеству командира — Дамира Юсупова.

Съемки фильма начались, можно сказать, «по горячим следам» — в 2022 году. В режиссерском кресле оказался небезызвестный Сарик Андреасян, который в последнее время полюбил ставить картины по реальным событиям.

Главную роль в картине сыграл Егор Бероев. Кстати, внешне он очень похож на настоящего пилота Дамира Юсупова, который активно консультировал съемочную группу.

Стоит ли смотреть

Андреасян превратил реальную историю из новостей в драму, скрещенную с классическим фильмом-катастрофой. Поэтому ждать от киноленты точного следования канве событий не стоит.

Например, весь полет Airbus A321-211 в злополучном рейсе занял всего 93 секунды. В фильме все происходит намного медленнее — зрителям показывают эмоциональную сторону, переживания пассажиров и экипажа.

Фото: © кадр из фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Более того, в фильме по реальным событиям пассажиры самолета получили собственные предыстории — полностью выдуманные. Прием спорный, местами эти истории только мешают проникнуться основной сюжетной линией.

Картина переполнена автономными диалогами второстепенных персонажей, что несколько размывает драматургию и временами делает фильм скучным и прямолинейным.

Фото: © кадр из фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

При этом сама катастрофа — быстрая, сухая, «безболезненная», ее тяжело назвать зрелищной в голливудском смысле, хотя здесь наверняка сказался не самый большой бюджет.

Из плюсов — хорошо встроенная в основной сюжет история юного Юсупова, который очень поздно стал летчиком, воплотив детскую мечту. Кроме этого, в конце фильма появляется настоящий пилот — в новостной хронике 2019 года.

Общее впечатление от просмотра: «На солнце, вдоль рядов кукурузы» — картина максимально стерильная, с лишними второстепенными героями и надуманными драмами, которые только растягивают хронометраж.