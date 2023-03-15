НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Города Сибири присоединились к забастовке пунктов Wildberries

Источник:
Sibnet.ru
682 1
Wildberries
Фото: © Sibnet.ru

Сотрудники и владельцы пунктов выдачи Wildberries из ряда городов Сибири присоединилась к забастовке, они требуют отменить гигантские штрафы за брак, иначе прекратят работу.

Владельцы ПВЗ Wildberries недовольны условиями, по которым штрафы за брак и утерянные товары списываются с них. В московский офис компании во вторник пришла полиция. Также во вторник приостановили работу пункты в Санкт-Петербурге, Барнауле и Екатеринбурге. Владельцы ПВЗ заявили о проведении забастовки по всей стране.

В среду к забастовке присоединились ряд ПВЗ в городах Сибири: в Красноярске, Чите, Кемерове, Улан-Удэ. Сотрудники отказываются выдавать товары клиентам и закрывают пункты «По техническим причинам». В Новосибирске ПВЗ не участвуют в забастовке из-за страха увольнения, но думают об этом.

«С 15 марта работа ПВЗ Wildberries будет ограничена. Мы выйдем на работу, чтоб не нарушать условия трудовых договоров, но выдача товаров покупателям производиться не будет», — рассказал Forbes один из организаторов телеграмм-чата MEGA Бунт, который объединил почти 10 тысяч сотрудников ПВЗ марткетплейса.

В этой группе обсуждается, что многим сотрудникам, которые закрыли пункты выдачи, уже сказали об увольнении из-за нарушений условий работы.

Всех уволят?

Представитель Wildberries официально заявляет об отсутствии забастовки и говорит СМИ, что провокацию устроили 15 человек. На онлайн-встрече с собственниками ПВЗ, которую провела компания во вторник, представитель компании пообещала, что скоро появится софт, через который ПВЗ смогут оспаривать штрафы. Но когда это случится, не уточнила. До тех пор у партнеров продолжат списывать деньги в одностороннем порядке.

Забастовка Wildberries
Забастовка Wildberries
Фото: © t.me/megabunt

Предприниматели готовы обращаться в суд, чтобы расторгнуть несправедливый договор. Собственники ПВЗ написали коллективное письмо президенту России и начали отправлять жалобы в Минпромторг, сообщает «Ъ FM».

Прокуратура Мособласти проверит сведения о нарушении трудовых прав работников Wildberries, в том числе о незаконном списании денег с положенной им заработной платы.

Еще по теме
«Бунт» владельцев пунктов Wildberries проверит прокуратура
Бытовая техника стала чаще ломаться в России
Производителей сигарет обяжут получать лицензию
Товары IKEA и Nintendo ввезут в Россию по параллельному импорту
смотреть все
Экономика #Торговля #Красноярск #Алтайский край #Забайкалье #Кузбасс
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Байден выступил с экстренным обращением к народу США
Минобороны успокоило испугавшихся «второй волны» мобилизации
Тамара Глоба предрекла россиянам грандиозные перемены
Любимицу Киркорова Пиковую Даму заставили снять маску
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
40
Почему Артемовск так важен для Украины и России
40
Российские Су‑27 «свалили» беспилотник США над Черным морем
39
Бойцы «Вагнера» захватили выгодные позиции в Артемовске
38
Американский разведчик назвал сроки поражения Украины
34
Си Цзиньпин заявил о великом возрождении китайской нации