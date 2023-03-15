Сотрудники и владельцы пунктов выдачи Wildberries из ряда городов Сибири присоединилась к забастовке, они требуют отменить гигантские штрафы за брак, иначе прекратят работу.

Владельцы ПВЗ Wildberries недовольны условиями, по которым штрафы за брак и утерянные товары списываются с них. В московский офис компании во вторник пришла полиция. Также во вторник приостановили работу пункты в Санкт-Петербурге, Барнауле и Екатеринбурге. Владельцы ПВЗ заявили о проведении забастовки по всей стране.

В среду к забастовке присоединились ряд ПВЗ в городах Сибири: в Красноярске, Чите, Кемерове, Улан-Удэ. Сотрудники отказываются выдавать товары клиентам и закрывают пункты «По техническим причинам». В Новосибирске ПВЗ не участвуют в забастовке из-за страха увольнения, но думают об этом.

«С 15 марта работа ПВЗ Wildberries будет ограничена. Мы выйдем на работу, чтоб не нарушать условия трудовых договоров, но выдача товаров покупателям производиться не будет», — рассказал Forbes один из организаторов телеграмм-чата MEGA Бунт, который объединил почти 10 тысяч сотрудников ПВЗ марткетплейса.

В этой группе обсуждается, что многим сотрудникам, которые закрыли пункты выдачи, уже сказали об увольнении из-за нарушений условий работы.

Всех уволят?

Представитель Wildberries официально заявляет об отсутствии забастовки и говорит СМИ, что провокацию устроили 15 человек. На онлайн-встрече с собственниками ПВЗ, которую провела компания во вторник, представитель компании пообещала, что скоро появится софт, через который ПВЗ смогут оспаривать штрафы. Но когда это случится, не уточнила. До тех пор у партнеров продолжат списывать деньги в одностороннем порядке.

Предприниматели готовы обращаться в суд, чтобы расторгнуть несправедливый договор. Собственники ПВЗ написали коллективное письмо президенту России и начали отправлять жалобы в Минпромторг, сообщает «Ъ FM».

Прокуратура Мособласти проверит сведения о нарушении трудовых прав работников Wildberries, в том числе о незаконном списании денег с положенной им заработной платы.