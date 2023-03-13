Премьер Грузии пообещал не допустить открытия второго фронта

Правящая партия «Грузинская мечта» не допустит открытия в стране второго военного фронта, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили

«Я знаю, что с Украины приехали несколько десятков человек. Я хочу обратиться к ним: пусть у вас не будет иллюзий и ожидания того, что тут что-то произойдет. Я хочу пожелать всем бойцам на Украине вернуться в семьи здоровыми, но призываю вас: не поддавайтесь грязным провокациям. Мы знаем намного больше, чем они себе могут представить», — цитирует РИА Новости Гарибашвили.

Он заверил, что «до тех пор, пока "Грузинская мечта" находится у власти, мы не допустим второго фронта, это исключено», — сказал он.

Вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский 10 марта сообщил, что в страну прибыла группа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, воевавших на Украине на стороне ВСУ. По его словам, их цель — не снимать с повестки дня революционный процесс.

В Тбилиси с 7 марта проходят митинги протеста. Некоторые протестующие распевали гимн Украины и выражали готовность «вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии». Ситуация остается напряженной.