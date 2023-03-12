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Почему нельзя творить добро безнаказанно

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © oum.ru

Делать добро и помогать можно и нужно. Но есть случаи, когда помощь будет негативной как для того, кто помогает, так и для того, кому помогают.  

«Если вы хотите кому-то помочь, то делайте это по его просьбе, и тогда все хорошо. Либо хотите сделать от себя, не ожидая ничего в ответ. Если человек не просил, а вы начнете что-то делать от себя, воздействие будет негативным, какие бы позитивные помыслы ни были», — поделился коуч Андрей Аспидов в блоге на «Дзене».

По его мнению, те, кто вмешиваются в чужую жизнь, «получат по шапке». Это может проявиться в ситуациях с деньгами, здоровьем или неожиданными событиями.

Коуч считает, что негативные события не всегда идут во вред, потому что земной путь — это решение вопросов и получение эмоционального опыта в сложных и нестандартных ситуациях.

«Есть мнение, что чем старше душа, тем ее земной путь сложнее и больше насыщен сложными и негативными событиями. Она сама себе ставит сложные задачи, чтобы в процессе их решения развиваться. Соответственно, наше вмешательство в чужой путь – далеко не самая лучшая идея, особенно без внятной на то просьбы», — отметил наставник.

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