«Поехавшая»: девушка и собака отправляются в дорогу

Мелодраматическое роуд-муви «Поехавшая» стартовало в российском кинопрокате. В центре сюжета простая история — путешествие девушки с таксой на велосипеде через всю Россию. Режиссером выступил Антон Маслов, в главных ролях Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарев, Елена Яковлева. В итоге получился легкий фильм с юмористическими диалогами и вдумчивым подтекстом.

Премьера в мире: 8 марта 2023 года

Страна: Россия, START, Yellow, Black & White

Жанр: роуд-муви, мелодрама, комедия

Режиссер: Антон Маслов

Актеры: Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарев, Елена Яковлева, Олеся Железняк, Анастасия Светлова, Юлия Топольницкая, Аскар Ильясов, Алина Алексеева

Продолжительность: 110 минут

Возраст: 16+

Сюжет: приключение по-русски

По сюжету известный столичный SMM-менеджер Аня Смолина (Ольга Лерман) на тридцатый день рождения решает бросить все и отправиться путешествовать по России — чтобы найти маму, которую не видела уже 14 лет.

Но цель непостоянной Ани все время меняется. То Нижнего Новгорода ей оказывается мало, и она собирается в Магадан. То наша героиня на Байкале. Какова конечная цель ее маршрута? Для Ани дорога оказывается важнее финала путешествия.

Фото: © кадр из фильма «Поехавшая»

Поставленная по автобиографии «А чего дома сидеть?» картина рассказывает реальную историю настоящей Ани Смолиной, которая написала книгу по личным воспоминаниям из своего блога, опуская необязательные подробности.

Фильм делает героиню из автобиографии более приземленной, понятной и близкой зрителю. Теперь это чуть травмированная девушка, но полная оптимизма. При этом картина куда больше внимания уделяет ее непростым отношениям с матерью

Настоящая Аня Смолина в 2017 году действительно совершила путешествие из Москвы, собираясь попасть в Магадан, чтобы помириться с мамой, которую не видела четырнадцать лет.

Она проехала на велосипеде 6 тысяч километров, но до Магадана не доехала из-за погоды. Попутно встретила единомышленника – велосипедиста Валерия, после чего ее путешествие круто сменило курс.

Стоит ли смотреть

«Поехавшая» изобилует привлекательными ландшафтами и роскошными видами российской природы. Даже когда просто мелькает быстрая нарезка из различных городов, трасс, лесов, придорожных закусочных, дорожных обочин — все они наполнены крупицами смыслов.

Харизматичные актеры поддают жару – из Ольги Лерман и Виктора Хориняка получился интересный дуэт, к тому же они не похожи на типичных романтичных героев, у каждого есть своя внутренняя энергетика без напускного пафоса.

Фото: © кадр из фильма «Поехавшая»

Эпизодические Дмитрий Чеботарев, Аскар Ильясов, Олеся Железняк также вносят частицы самоиронии и юмора, не перегибая по части драматичности или шуток.

Структурно зрителю может вспомниться американская картина «Простая история» Дэвида Линча, где пожилой старик ехал в другой штат на газокосилке помириться с братом. Правда, российская лента более живая, тогда как картина Линча созерцательная и меланхоличная.

По пути Ане Смолиной встречаются разные персонажи — как положительные, так и отрицательные, включая бандитов. А сам финал — одна большая условность, которая заставляет зрителей задуматься о смысле «Поехавшей».

Фото: © кадр из фильма «Поехавшая»

Фильм — яркое и позитивное приключенческое роуд-муви, вдумчивое высказывание о взрослении, о внутренней терапии в разгар кризиса среднего возраста. И заодно — яркий и бодрый мотиватор путешествий по России. «Поехавшая» получает от нас высшую оценку.