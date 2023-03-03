Путин назвал терактом атаку украинских диверсантов в России

Атака украинских диверсантов на приграничные села в Брянской области — это теракт, заявил президент России Владимир Путин.

Диверсанты проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам, отметил Путин. По его словам, они видели, что атакуют гражданскую машину. «Видели, что там сидят гражданские лица и дети, "Нива" обыкновенная, открыли огонь по ним», — сказал президент.

Он обратил внимание, российские военные защищают Россию «от неонацистов и от террористов таких, которые восемь лет мучали и убивали людей в Донбассе, таких, которые в Москве убили Дарью Дугину, таких, которые сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам.

«Это насилие, настоящее преступление, совершают как раз неонацисты, о которых я сейчас сказал, и их хозяева», — отметил Путин. Он выразил уверенность, что о сегодняшнем преступлении «хозяева» не вспомнят, «никто даже не обратит на это внимание». «Ничего у них не получится, мы их дожмем», — подчеркнул Путин.

Украинские диверсанты в четверг утром проникли в приграничный район Брянской области. В результате нападения погибли два мирных жителя, был ранен ребенок. Впоследствии диверсанты скрылись на территории Украины.