В ходе традиционного послания Федеральному собранию Владимир Путин особое внимание уделил реформе системы образования в России. Что предложил глава государства и будет ли это востребовано в вузах и на рынке труда?

По словам президента, в России в ближайшее необходимо расширить проект «Профессионалитет», готовящий кадров со средним профессиональным образованием.

Нужно создать образовательно-производственные кластеры, обновить учебную базу. Задача предприятий и работодателей — совместно с колледжами и техникумами сформировать программы обучения под реальные потребности.

«И конечно, очень важно, чтобы в эту сферу приходили наставники с опытом работы на реальном, сложном производстве», — подчеркнул Путин.

Высшая школа также изменится. За ближайшие пять лет все учебные заведения должны подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства и ОПК, строительства, транспорта, атомной и других отраслей.

Как будут реформировать

Первый шаг в реформе высшего образования — вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов. Срок обучения может составить от четырех до шести лет. В рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы, разные по сроку подготовки, в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда.

Второе — если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае студент сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре.

Третье — в отдельный уровень профессионального образования будет выделена аспирантура, задача которой — готовить кадры для научной и преподавательской деятельности.

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«Хочу подчеркнуть, переход на новую систему должен быть плавным. Правительству совместно с парламентариями потребуется внести многочисленные поправки в законодательство об образовании, о рынке труда и так далее. Здесь нужно все продумать, проработать до мелочей», — предупредил глава государства.

Он отметил, что студенты, которые учатся сейчас, смогут продолжить образование по действующим программам. Так же не подлежат пересмотру уже полученный уровень подготовки и дипломы о высшем образовании.

«Не получила признания»

Политолог Алексей Дзермант назвал анонс реформы системы образования важнейшим в послании. По его словам, суверенизация образования, фактический выход из Болонской системы, вместо этого — синтез советской системы и новейших разработок — один из ключевых тезисов Путина.

«Главная сенсация — отмена Болонской системы, ликвидация магистратуры и бакалавриата. Озвучено возвращение к специалитету. В университетах этого просили уже давно», — написал политолог Сергей Марков в своем телеграмм-канале.

Ректор Томского государственного университета также прокомментировал грядущую реформу. Он назвал построение национальной системы образования — одной из важных задач страны.

«Болонская система так и не получила признания на рынке труда России, работодатели так и не приняли бакалавриат — и это создало определенные сложности для выпускников вузов, многие из которых шли в магистратуру не ради продолжения научной деятельности, а чтобы получить "полное" образование», — объяснил он.

Но, добавил ректор ТГУ, для некоторых специальностей достаточно четырехлетнего образования, в частности, для тех, которые рано выходят на практическую деятельность. Например, медиа-факультеты, юридические факультеты работают в формате профессиональных школ.

А возвращение к национальной системе образования, по его словам, – более понятной и прозрачной – позволит реализовать весь потенциал национальной высшей школы.

Депутат Государственной думы Олег Смолин напомнил, что еще в прошлом году подготовил законопроект о возвращении в большей степени к подготовке специалистов вместо бакалавров. И большинство ректоров, ученых, политиков, поддержали эту позицию.

«Однако в результате внутренней борьбы в правительстве и администрации президента были приняты половинчатые рекомендации этих слушаний. Главное положение в принятом документе — правительство должно обратить внимание на разные вопросы, связанные с высшим образованием», — поделился мнением парламентарий в своем телеграм-канале.

Теперь президент поставил задачу, близкую к тому, что предлагало научное и образовательное сообщество, резюмировал он.