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Утверждено расписание ЕГЭ в 2023 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание Единого государственного экзамена на 2023 год. Кроме ЕГЭ ведомства также определились с датами Основного госэкзамена (ОГЭ) в следующем году.

Основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 20 июня:

  • 26 мая — география, литература, химия
  • 29 мая — русский язык
  • 1 июня — математика (базовая и профильная)
  • 5 июня — история, физика
  • 8 июня — обществознание
  • 13 июня — иностранные языки (кроме раздела «Говорение»), биология
  • 16, 17 июня — иностранные языки (раздел «Говорение»)
  • 19, 20 мая — информатика

Досрочный период для выпускников прошлых лет начнется 20 марта и завершится 1 июля. Резервные сроки для разных категорий — с 12 апреля по 19 сентября.

Для учащихся колледжей и тех, кто учится за рубежом, экзамены могут по желанию проводиться досрочно, с 20 марта по 10 апреля.

Основной государственный экзамен для девятиклассников стартует 24 мая:

  • 24 мая — история, физика, биология
  • 30 мая — обществознание, информатика, география, химия
  • 2 и 3 июня — иностранные языки
  • 6 июня — русский язык
  • 9 июня — математика
  • 14 июня — литература, физика, информатика, география
  • 17 июня — обществознание, биология, химия

Резервные дни для сдачи ОГЭ определены до 1 июля. Досрочный период ОГЭ пройдет с 21 апреля по 16 мая, дополнительный — с 4 по 23 сентября.

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Captain Nemo

А вот и холотролли нарисовались хрен сотрешь

ball-n-wall

Америка - паразит, тянущий все соки из планеты...

jeryakob

иранские баллистические тоже не сахар. просто какие у кого друзья, тем и помогают

Alhazred

Да, Киев для нас ценен как центр древнерусской культуры. А Вашингтон... Пусть на него мастурбируют англосаксы)))