Утверждено расписание ЕГЭ в 2023 году

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Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание Единого государственного экзамена на 2023 год. Кроме ЕГЭ ведомства также определились с датами Основного госэкзамена (ОГЭ) в следующем году.
Основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 20 июня:
- 26 мая — география, литература, химия
- 29 мая — русский язык
- 1 июня — математика (базовая и профильная)
- 5 июня — история, физика
- 8 июня — обществознание
- 13 июня — иностранные языки (кроме раздела «Говорение»), биология
- 16, 17 июня — иностранные языки (раздел «Говорение»)
- 19, 20 мая — информатика
Досрочный период для выпускников прошлых лет начнется 20 марта и завершится 1 июля. Резервные сроки для разных категорий — с 12 апреля по 19 сентября.
Для учащихся колледжей и тех, кто учится за рубежом, экзамены могут по желанию проводиться досрочно, с 20 марта по 10 апреля.
Основной государственный экзамен для девятиклассников стартует 24 мая:
- 24 мая — история, физика, биология
- 30 мая — обществознание, информатика, география, химия
- 2 и 3 июня — иностранные языки
- 6 июня — русский язык
- 9 июня — математика
- 14 июня — литература, физика, информатика, география
- 17 июня — обществознание, биология, химия
Резервные дни для сдачи ОГЭ определены до 1 июля. Досрочный период ОГЭ пройдет с 21 апреля по 16 мая, дополнительный — с 4 по 23 сентября.
Captain NemoА вот и холотролли нарисовались хрен сотрешь
ball-n-wallАмерика - паразит, тянущий все соки из планеты...
jeryakobиранские баллистические тоже не сахар. просто какие у кого друзья, тем и помогают
AlhazredДа, Киев для нас ценен как центр древнерусской культуры. А Вашингтон... Пусть на него мастурбируют англосаксы)))