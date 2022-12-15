Утверждено расписание ЕГЭ в 2023 году

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание Единого государственного экзамена на 2023 год. Кроме ЕГЭ ведомства также определились с датами Основного госэкзамена (ОГЭ) в следующем году.

Основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 20 июня:

26 мая — география, литература, химия

29 мая — русский язык

1 июня — математика (базовая и профильная)

5 июня — история, физика

8 июня — обществознание

13 июня — иностранные языки (кроме раздела «Говорение»), биология

16, 17 июня — иностранные языки (раздел «Говорение»)

19, 20 мая — информатика

Досрочный период для выпускников прошлых лет начнется 20 марта и завершится 1 июля. Резервные сроки для разных категорий — с 12 апреля по 19 сентября.

Для учащихся колледжей и тех, кто учится за рубежом, экзамены могут по желанию проводиться досрочно, с 20 марта по 10 апреля.

Основной государственный экзамен для девятиклассников стартует 24 мая:

24 мая — история, физика, биология

30 мая — обществознание, информатика, география, химия

2 и 3 июня — иностранные языки

6 июня — русский язык

9 июня — математика

14 июня — литература, физика, информатика, география

17 июня — обществознание, биология, химия

Резервные дни для сдачи ОГЭ определены до 1 июля. Досрочный период ОГЭ пройдет с 21 апреля по 16 мая, дополнительный — с 4 по 23 сентября.