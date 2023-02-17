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Сексолог объяснила тягу парней к женщинам постарше

Источник:
Sibnet.ru
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Женская грудь
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Секс с опытной женщиной привлекает молодых мужчин из-за того, что они больше готовы к экспериментам, сообщила психолог-сексолог Каролина Путинцева.

По ее словам, для молодого парня образ опытной женщины — крайне сексуально привлекателен.

«Секс с ровесницей — не такой яркий, запоминающийся потому что молодые девушки чаще стесняются, больше зажаты, не готовы к экспериментам, не научились получать удовольствие, а, следовательно, секса хотят намного реже, чем молодые парни на пике тестостерона в крови (до 20 лет», — написала в телеграм-канале Путинцева.

В культуре еще со времен фильма «Американский пирог» появился тренд на влечение парней к милфам или «маме Стифлера». Это связано в том числе с тем, что женщины за 40-50 лет с развитием косметологии стали выглядеть моложе своих лет и стали более привлекательны для молодых парней.

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Топ комментариев

GammiPluh

Ну после такой заявочки вопрос о существовании Украины как государства закрыт

А потому что нетy...

Чтобы народ за вилы не схватился)

orangeraven

Бодливой корове бог рогов не дал...

nicollaich

Пусть пояснит за геноцид индейцев и ввоз афроамериканцев в качестве рабов.