Лидеры: почему женщины лучше мужчин

Обществу все чаще требуется лидер-женщина, а не традиционный руководитель-мужчина. Почему возник этот тренд, какие топ-менеджеры нужны современному бизнесу и можно ли их воспитать?

Соотношение женщин и мужчин на руководящих должностях в России почти сравнялось. По данным Росстата, в настоящее время 45% коллективов управляются представительницами прекрасного пола.

Это не внезапное чудо и даже не следствие борьбы за равноправие полов, а естественный результат прогресса. Хотя специалисты объясняют этот феномен по-разному.

«Если взять средний менеджмент, то женщин там значительно больше, чем мужчин. Я не знаю, куда это приведет. Приведет ли это к тому, что и топ-менеджмент скоро будет женским? Возможно», — цитирует «Научная Россия» профессора кафедры социальной психологии МГУ Тахира Базарова.

Отсутствие тотальной «оккупации» топ-менеджмента женщинами вполне объяснимо, это проявление осторожности и здравомыслия, а также умение дам оценивать ситуацию наперед.

«Хоть мы и говорим, что женщины идут на руководящую должность, но они остаются женщинами. Одно дело занять позицию руководителя управления, департамента, и другое — возглавить компанию, министерство. Там уже работа ненормированная, нервная, не все женщины этого хотят», — цитирует «Прайм» завлабораторией РЭУ Елена Егорова.

Кто кого съест

Востребованность женщин-лидеров в обществе растет, потому что в управлении современными бизнес-процессами нужна способность к интуитивному принятию решений. А оно легче дается дамам.

«Если миллиарды лет назад встречались две амебы, то они смотрели друг на друга и задавали вопросы: "Оно меня съест?", "Или я его съем?". Выигрышным является ответ на первый вопрос. Эволюционно выигрывают те, которые умеют ставить первый вопрос и отвечать на него — неважно съем ли я его. Важно, чтобы оно меня не съело», — объяснил Базаров.

И если говорить с общепринятой позиции о мужской и женской стратегии, то первый вопрос женский, а второй — мужской. Потому что представительницы прекрасного пола более чувствительны и обладают хорошо развитым эмоциональным интеллектом, «атрибутом всего живого». А это очевидное качество современного лидера.

Интуиция как фактор успеха

В современном быстро меняющемся мире эмоциональный интеллект стал необходим для успешного руководства. Лидеру важно обладать неспешностью, умением выдержать паузу, наблюдательностью, способностью ориентироваться на слабые сигналы, на которые мужчины обычно не обращают внимания.

«Это жизненный вопрос. Когда мы говорим, почему важен эмоциональный интеллект, мы это и имеем в виду: вся информация вокруг нас, причем не только внешняя, но и внутренняя, становится ключевым фактором успеха», — добавил эксперт.

Нельзя сказать, что у мужчин нет высокого эмоционального интеллекта, они тоже могут его развить при необходимости, но женщине не приходится для этого прикладывать усилий, это заложено в ней природой.

Быть или стать?

Ни мужчина, ни женщина не рождают готовыми лидерами. У человека могут быть задатки, но все остальное он получает в течение жизни. Способность объединять людей вокруг себя обретается через взаимодействие — нельзя быть лидером, у которого нет последователей.

Больше половин женщин-руководителей считают, что необходимые лидеру качества — умение быстро адаптироваться в условиях перемен, успешно выстраивать отношения внутри компании и за ее пределами, умение вести за собой людей.

Лидерство можно сравнить с вином, точнее, с процессом его изготовления, отметил профессор кафедры социальной психологии МГУ. Чтобы сделать хороший напиток, нужны три составляющих. Первая — отличный виноград. В случае с лидером это способность видеть в людях потенциал, набирая их в команду.

Второе условие хорошего вина — виноделы-профессионалы, знающие все тонкости в изготовлении вина. Руководителю необходимо ценить и пестовать таких подчиненных.

Но самый главный аспект — оценка потребителя. Даже если у винодела был хороший виноград и прекрасные профессионалы, сказать о том, что вино получилось хорошим, может только тот, кто его попробует. Если таких людей нет, нельзя судить о качестве напитка.

И если нет людей, способных сказать, что человек — лидер, то, скорее всего, организаторских качеств в нем в реальности нет. Потому что настоящий фаворит создает вокруг себя ауру, которой тянутся другие люди.

«Там другая энергетика. Прежде всего, энергетика созидания и нового. А стремление к новому, как известно, это такая страсть человеческая, которая принципиально не насыщаема. Человек все время стремится к новому. И лидер это знает», — резюмировал ученый.