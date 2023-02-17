Вход по биометрической системе на портал «Госуслуги» не будет пользоваться спросом ближайшие два года, сообщила Sibnet.ru доктор экономических наук, профессор кафедры РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Войти на портал Госуслуг теперь можно при помощи биометрии. Пройти регистрацию в биометрической системе можно только в отделениях банков. В будущем такая услуга появится в МФЦ, а также в специальном мобильном приложении для регистрации.

«Сомневаюсь, что в ближайшие год-два данная услуга будет популярной (исключением могут стать жители Москвы и Санкт-Петербурга). Большинство россиян с настороженностью относится к самой идее сдачи своих биометрических данных, при этом, как ни странно, уже активно пользуясь системами идентификации по биометрическим данным – например, отпечатком пальца в качестве “пароля” для активации смартфона», — сказала Проданова.

Ситуация осложняет тот факт, что войти через биометрию на портал «Госуслуг» смогут только те пользователи, которые зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС) и дали свое согласие на использование данного сервиса.

Как банки собирают биометрию?

«Биометрическая система идентификации личности, безусловно, обладает широким спектром возможностей и преимуществ и в первую очередь – возможностью получения услуги дистанционно с помощью биометрии. Вместе с тем, двухфакторная аутентификация на сегодняшний день все же остается самым безопасным способом входа на портал "Госуслуг"», — отметила эксперт.