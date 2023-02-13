Американские истребители сбили НЛО над озером Гурон

Глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен Ван Хёрк не исключил внеземное происхождение НЛО, сбитого над озером Гурон.

Американские истребители накануне сбили загадочный восьмиугольный объект. НЛО над озером Гурон двигался в воздухе по очень странной траектории, недоступной обычным воздушным судам. Отмечается, что это уже четвертый летающий объект, сбитый в воздушном пространстве США и Канады с начала февраля.

«Я дам возможность разведсообществу и контрразведке выяснить это. Я ничего не исключаю на этот момент», — приводит ТАСС слова Хёрка, сказанные в ответ на вопрос о возможном инопланетном происхождении НЛО.

Генерал признался, что американские военные в настоящее время не могут точно сказать, «за счет чего они (НЛО) держатся в воздухе». Он отметил, что это точно не воздушный шар.

Сбивая 4 февраля китайский аэростат, американские военные «точно знали», с чем имели дело, заявила помощник министра обороны США по Западному полушарию Мелисса Далтон.