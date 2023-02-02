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Изморозь украсила новосибирские деревья. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Кристаллы льда покрыли ветки деревьев в Новосибирске, фотограф Sibnet.ru Владимир Сараев сделал фотографии красивого явления.

Природа «засахарила» ветки и провода в Новосибирске в четверг, это изморозь, которую синоптики заранее спрогнозировали в городе. Она формируется из морозного тумана.

Туман появляется, если относительно теплый воздух приходит на очень холодную поверхность. Воздух быстро остывает, и водяной пар переходит сразу в кристаллики льда, минуя жидкую фазу.

Пар сублимируется не на поверхности, а в воздухе. Затем кристаллы намерзают на ветки, столбы, провода. Это и есть изморозь, она выглядит в виде игл, более длинных с наветренной стороны, что дает дополнительный визуально красивый эффект.

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