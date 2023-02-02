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«Серыми» путями: что с февраля возвращается в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Jhong Dizon | Photography
Минпромторг скорректировал перечень товаров, в отношении которых разрешен параллельный импорт. Он начинает действовать со 2 февраля. В него вошли популярные западные бренды игрушек, игр и спортивного инвентаря.

Закон о параллельном импорте действует в России с 28 июня. Он освобождает бизнесменов от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности за фактические нарушение положения о защите исключительных прав.

Кроме России, принцип параллельного импорта в настоящее время действует в США, Канаде, Великобритании, Бразилии и Турции.

Что такое параллельный импорт

Какие бренды возвращаются

Минпромторг регулярно корректирует перечень разрешенных к параллельному импорту товаров на основе мониторинга ситуации с поставками и наличия продукции на полках магазинов. Например, осенью 2022 году в него внесли алкогольные бренды, официально покинувшие Россию.

Тогда в список попали более 90 алкогольных марок. В их числе ликеры Aperol, Jgermeister, джины Bombay Sapphire, Gordon's, ром Botucal, Captain Morgan, виски Chivas, Glenfiddich, Glenlivet, Glenmorangie, Jim beam, Johnnie Walker, William Lawson's, а также мартини, шампанское и коньяки.

Со 2 февраля 2023 года можно будет ввозить продукцию с торговыми марками Adidas, Manchester United, Real Madrid, Disney, DC Comics, Marvel и ряд других. Все эти бренды в настоящее время не поставляют свои товары в Россию.

Всего в списке 56 пунктов. Среди разрешенных к серому ввозу товаров — автомобили и запчасти к ним, косметика, электронная и бытовая техника, промышленное оборудование, медицинские и музыкальные инструменты, одежда и обувь.

Как работает параллельный импорт

Параллельный импорт — это ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Продукцию импортируют параллельно поставкам официальных дистрибьюторов или дилеров.

Неофициально такие товары называются «серыми». При этом они не считаются контрафактом — они имеют сертификаты качества, а сам механизм параллельного импорта не лишает пользователей права на гарантийное обслуживание и техническую поддержку.

С юридической точки зрения государства легализует принцип исчерпания исключительного права на товарный знак — правообладатель утрачивает право контролировать и запрещать оборот своих товаров на территории другой страны.

Правовое регулирование параллельного импорта началось в 2002 году — до недавнего времени нарушитель платил компенсацию правообладателю в размере от 100 тысяч до 5 миллионов рублей, а ввезенный товар уничтожался. Теперь закон не действует на целую группу товаров.

Причины послаблений очевидны — после 24 февраля 2022 года западные компании начались массово заявлять о приостановке или о прекращении деятельности на территории России, что могло вызвать дефицит самой разнообразной продукции. Параллельный импорт обеспечивает возвращение таких товаров в страну.

Но стоит помнить, что ввозить в страну товар параллельным импортом может только индивидуальный предприниматель или компания, физическому лицу это делать нельзя.

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Топ комментариев

GammiPluh

Полоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента

mosquito__2010

Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...

ball-n-wall

У нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...

Nik3316

"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...