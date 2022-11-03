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Минпромторг разрешил параллельный импорт виски и рома

Источник:
Sibnet.ru
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Минпромторг расширил список товаров для параллельного импорта, добавив в него ряд алкогольных напитков известных брендов: Jagermeister, Jameson, Baileys, Capitan Morgan и других.

В список, опубликованный на сайте федерального портала нормативных актов, внесли более 90 позиций алкогольных брендов. В их числе ликеры Aperol, Jgermeister, джины Bombay Sapphire, Gordon's, ром Botucal, Captain Morgan, виски Chivas, Glenfiddich, Glenlivet, Glenmorangie, Jim beam, Johnnie Walker, William Lawson's, а также мартини, шампанское и коньяки.

В ведомстве уточнили, что к ввозу в страну будет разрешен только тот товар, который не производится в России.

В конце октября российские производители алкоголя обратились в Минфин, с просьбой не допустить легализации параллельного импорта спиртного. Представители бизнес-сообщества опасаются, что рынок наводнит контрафакт.

Что такое параллельный импорт

Пока что при прямом импорте товаров иностранные производители или их партнеры гарантируют, что в страну поставляют оригинальную продукцию.

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Экономика #Торговля
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