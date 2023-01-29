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Россия впервые в истории обошла США по производству филе минтая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Wikimedia

Объем производства филе минтая в России в 2022 году впервые в истории превысил американский и составил 140 тысяч тонн, говорится в сообщении Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).

Американские рыбаки произвели порядка 138 тысяч тонн филе этой рыбы. «Таким образом, впервые в истории российские рыбаки обогнали американских в выпуске наиболее востребованной на рынке продукции из минтая», — говорится в сообщении.

Объем вылова минтая на Дальнем Востоке в 2022 году достиг 1 миллиона 905 тысяч тонн, отметили в АДМ. Это на 10,7% выше показателя 2021 года.

«Пропорционально росту выпуска филе увеличилась выработка фарша, который является сопутствующим продуктом при выпуске филе. Его произведено 28 тысяч тонн, что на 55% больше показателей 2021 год», — уточнили в ассоциации.

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Экономика #Продукты
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