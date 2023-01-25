Германия согласилась передать Киеву свои основные боевые танки Leopard. Вслед за ними на Украину направятся и американские Abrams. Москва увидела в этом доказательства настоящей войны Запада против России.

Киев с самого начала спецоперации даже не просил, а требовал у Запада современные танки. Прежде всего, у Германии — одной из ведущих танкостроительных держав мира. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сразу положили глаз на танки Leopard. Но Берлин, боясь резкого обострения конфликта с Россией, категорически отказывался даже говорить об этом.

На Германию давили США. Давила Польша, которая согласилась отдать Украине свои Leopard. Вслед за ней поделиться немецкими танками с Киевом пообещали Норвегия и Испания. Берлин в ответ настаивал, чтобы Вашингтон первым отправили ВСУ свои Abrams.

В итоге на Украину поедут и немецкие, и американские танки. Официальных заявлений пока нет, но западные СМИ пишут о передаче как о деле решенном. По одной из версий, в ВСУ сложилась аховая ситуация с бронетехникой. Она и стала причиной этого решения.

«Если Соединенные Штаты решатся на поставку танков, то оправдать такой шаг аргументами об "оборонительных вооружениях" точно не получится. Это стало бы очередной вопиющей провокацией в отношении Российской Федерации. Ни у кого не должно быть иллюзий, кто является настоящим агрессором в нынешнем конфликте», — заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Эксперты считают, что украинская армия в ходе боев лишилась почти всех танков, находившихся у нее на вооружении до начала спецоперации. Массовые поставки Киеву советских Т-72 и даже Т-55 из стран Восточной Европы на время решили проблему. Но со временем значительная часть из них была тоже выбита.

Доступных для Запада запасов советских танков в мире больше не осталось, поэтому единственным решением спасти ВСУ от поражения оказалась только поставка тяжелой западной техники.

Бронированный кулак

По другой версии, это решение было принято не столько из-за исчерпания танкового парка украинской армии, сколько из-за стремления нанести быстрое и окончательное поражение России. А для активных наступательных действий Киеву нужен мощный бронированный кулак.

Командующий ВСУ Валерий Залужный в конце декабря заявил, что для наступательных действий Украине нужно 300 основных боевых танков , 600-700 боевых машин пехоты и 500 самоходных артиллерийских установок.

Сроки и масштабы передачи танков покажут, какая из версий верна. Если процесс будет растянут по времени и машины станут поставляться мелкими партиями, значит Запад не стремится к жесткой эскалации конфликта. Если же будет массовая поставка — готовится крупное наступление ВСУ.

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Пока все говорит в пользу первой версии. Spiegel пишет, что Германия пока готова передать только одну танковую роту — 14 машин. А «в среднесрочной перспективе» могут быть подготовлены и другие танки «из промышленных запасов». Издание Politico указывает, что администрация президента США согласилась направить Украине только 30 танков M1 Abrams.

Неизвестно какой именно модификации танки направятся на Украину. Leopard 2А4 и Leopard 2А7 — машины с совершенно разными возможностями. Так же как Abrams M1A2 и Abrams M1A2 SEP V4. Хотя и ранние модификации этих танков в умелых руках — смертоносное оружие.

Очень важно и то, куда будут направлены западные танки. Если их размажут «тонким слоем» по всей линии фронта, чтобы опять-таки залатать дыры, толку от них будет мало. Если же из них сформируют ударную часть, да еще придадут им БМП M2 Bradley и Marder, они могут создать серьезные проблемы для российской армии.

Проблемный актив

Но танки сами по себе — просто железо. Эффективность их применения зависит от выучки экипажей, тактики применения, качественного обслуживания и ремонта. И здесь ВСУ столкнутся с множеством проблем.

Leopard и Abrams очень сложные машины. Причем они созданы по совершенно другой танкостроительной философии, нежели привычные украинцам советские танки Т-64, Т-72 и Т-80. Поэтому с их освоением возникнут сложности. Речь здесь не только об экипажах, но и командовании, которое должно знать их сильные и слабые стороны, чтобы эффективно применять технику в бою.

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Самой большой проблемой станет обслуживание. Немецкие и американские танки созданы под определенную инфраструктуру, которой у украинской армии по понятным причинам нет. Без высококвалифицированных специалистов техника станет постоянно ломаться. Ремонтировать на месте их нельзя, машины для этого станут отправлять в Европу. Для украинских служб тыла все это превратится в логистический ад.

Неприятным сюрпризом для немецкой и американской оборонки станут кадры из СВО со сгоревшими Leopard и Abrams. А они уже горели в Сирии и Ираке. Только на этот раз разбитой западной техники станет в разы, если не на порядок больше.

«Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams, американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники», — заявил Антонов.