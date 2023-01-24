Challenger 2 против Т‑90М «Прорыв» в зоне СВО. СПРАВКА

Великобритания в ближайшие недели передаст Украине 14 основных боевых танков Challenger 2. И они в зоне специальной военной операции могут встретиться с новейшими российскими Т-90М «Прорыв».

Т-90М «Прорыв» — глубокая модификация Т-90. На машину установлена принципиально новая башня с кормовой нишей, где поместили часть боекомплекта. Танк получил мощное всеракурсное бронирование с динамической защитой «Реликт».

Основное оружие машины — 125-миллиметровая пушка со снарядами повышенного могущества. Новинкой стал дистанционно управляемый боевой модуль с 12,7-миллиметровым пулеметом на башне.

Танк оснащен всесуточный высокоавтоматизированной системой управления огнем (СУО). Командир получил СУО «Калина» с панорамным прицелом, позволяющим вести огонь в режиме «охотник — стрелок».

Новый двигатель В-92С2Ф мощностью в 1130 лошадиных сил обеспечивает Т-90М «Прорыв» массой 48 тонн высокую подвижность.

Британский «слон»

Challenger 2 принят на вооружение британской армии в 1984 году. В его конструкции отразились особенности британской школы танкостроения. Машина очень тяжелая, а с дополнительным бронированием — самая тяжелая в мире — 72 тонны. При этом для такой массы у нее достаточно слабый двигатель — мощностью 1 200 лошадиных сил.

По удельной мощности британская машина уступает всем современным танкам мира. Очевидно, что в условиях украинского чернозема в распутицу это крайне отрицательно скажется на ее подвижности. К тому же с такой массой ее выдержит далеко не каждый мост. У украинской армии нет танковых мостоукладчиков грузоподъемностью выше 60 тонн.

Еще одна особенность Challenger 2 — нарезная 120-миллиметровая пушка. Все остальные современные танки вооружены гладкоствольными пушками, приспособленными под кумулятивные снаряды. Поэтому на британской машине нет таких боеприпасов — только подкалиберные, что снижает ее огневую мощь.

Неприятным сюрпризом для украинских танкистов станет раздельно-гильзовое заряжание на британце. Это когда заряжающий сначала в пушку досылает снаряд, а потом отдельно пороховой заряд. По мере усталости этого члена экипажа скорострельность танка будет сильно падать. Для сравнения, на Т-90М «Прорыв» стоит автомат заряжания.

Достоинство Challenger 2 — многослойная броня Dorchester Level 2 с керамическими элементами. Это очень защищенная машина. Но для современных российских танковых подкалиберных и кумулятивных снарядов британец будет вполне «по зубам». Тем более что он имеет ряд уязвимых мест.

Challenger 2 может стать смертельно опасным, но вполне посильным противником для российских танков. В итоге на поле бое решать будет выучка экипажей и тактика применение машин.