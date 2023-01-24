Мифы, распространяющиеся в Сети, призывают граждан не платить за коммунальные услуги, якобы рассчитываться должен госбюджет, и якобы это предусмотрено законом. Почему опасно верить подобному, и что на самом деле написано в Жилищном кодексе РФ?

«Доброжелатели» в социальных сетях, на форумах и даже на юридических сайтах часто оставляют комментарии, в которых советуют не платить за коммунальные услуги. Якобы их оплата уже заложена в госбюджет. По их версии, люди не знают об этих законодательных актах и упорно оплачивают ЖКУ, а затем их платежи якобы возвращаются в госбюджет «в качестве откатов».

«Подобные мифы распространяют или граждане с недостаточным уровнем потребительской грамотности, или запрещенные в России организации», — указали эксперты Роскачества.

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Путаница в трансфертах

Создатели и распространители «неплатежного» мифа ссылаются обычно на два документа, которые трактуют весьма своеобразно. Первый – постановление Правительства № 97, регулирующее федеральные стандарты оплаты ЖКУ для каждого региона.

В нем есть определение «межбюджетные трансферты». «Доброжелатели» настаивают, что они предусматривают оплату счетов государством за граждан. Но это не так. Межбюджетные трансферты — это перечисления субсидий из федеральной казны в бюджет региона.

То есть раньше федеральный бюджет фактически перечислял в регион деньги, которые шли на оплату коммунальных услуг для льготных категорий граждан: ветеранов, пенсионеров, инвалидов, сирот и прочее. Но никак не для всего населения региона.

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Более того, в 2017 году новое постановление правительства РФ отменило предыдущее и теперь межбюджетные расчеты производятся по другой схеме.

Только льготники

Но создателей мифов не так легко сбить с толку и они указывают на еще один документ, который якобы также указывает на то, что все коммунальные услуги уже оплачены государством. Это приказ Минфина России от 11 декабря 2018 года № 259н.

В приложении № 4 к этому приказу есть упоминание о «выплатах из бюджета на приобретение коммунальных услуг населению». Но приказ говорит вовсе не о том, что в федеральном бюджете уже заложена оплата коммунальных услуг россиян.

Приказ обязывает исполнителей госконтрактов, то есть ресурсоснабжающие организации и государственные учреждения, отчитываться перед казначейством о расходовании полученных из казны денег на оплату для льготников. Этот приказ относится не к физическим лицам, а к организациям.

А вообще в России оплату ЖКУ регулирует Жилищный кодекс. В нем сказано, что граждане должны своевременно и полностью вносить плату за коммунальные услуги, за исключением тех, кому положены субсидии. Только им государство компенсирует оплату за «коммуналку» .