Вороны и вороны — самые умные птицы на планете, с примерно равным интеллектом. При этом в их внешности и образе жизни больше отличий, чем сходств. Орнитологи объяснили, чем отличаются эти пернатые и почему они стали героями мистических рассказов и мифов.

Орнитолог мгновенно отличит черную ворону от крупного, солидного, зачастую бородатого ворона. Ворон крупнее, в среднем он в два раза тяжелее своего родственника.

«Даже когда смотришь на силуэт ворона, видишь определенные отличия. Например, у ворона хвост клинышком, у вороны срезан прямо. Взрослого матерого ворона легко отличить по большой бороде из перьев под клювом. Сам клюв у ворона более массивный», — перечислила внешние отличия птиц орнитолог Елена Шнайдер.

Современный человек почти не различает этих двух птиц, полагая, что в городах живут вОроны. А наши прадеды укоризненно бы поправили — вОрон, это вам не ворОна, не городская разбойница, а птица таинственная, мистическая. И путать их нельзя.

Ворон — говорящий мудрец

«Батюшка ворон — птица вещая», «ворон три раза по сто лет живет, со смертью знается», — говорили раньше об этих пернатых. Ворон в представлении восточных славян заведовал кладами, а еще он мог «голосом человеческим» давать мудрые советы.

Все эти представления имеют под собой основания.

Ворон — крайне недоверчивая птица. Он не будет жить рядом с человеком и даже появляться в местах, где живут люди, а тем более расхаживать по улицам.

Ворон — лесной обитатель, рьяно охраняющий место гнездования. И часто человек, идущий по лесу, может заметить, что большая черная птица следует за ним по пятам, молча перелетая с ветки на ветку. И только изредка издает жутковатое «Крух».

«Он летает кругами, следит, как будто это ты пришел к нему в гости. Он не будет лезть на рожон, но при этом будет внимательно наблюдать, следить. Он никогда не идет на конфликт, но сидит и с умным видом и смотрит, словно все знает. И такое мудрое поведение и могло стать причиной особого отношения к нему», — замечает орнитолог.

Убеждение о долгожительстве ворона — не выдумка. «Эти птицы действительно очень долго живут», — подтверждает орнитолог Алексей Маслов. Не 300 лет, конечно, а около 70-ти, что для птицы довольно много.

Как живет снежный барс

«Пара живет на одном месте. Если самка теряет самца, то не уходит с участка, а ждет нового. Погибает самка, самец заводит новую семью на той же самой жилплощади. Часто люди не замечают, что партнер сменился. И отсюда рождаются легенды: "У нас за околицей пара воронов живет 300 лет"», — объясняет поведение пернатых Шнайдер.

Про «голос человеческий» — абсолютная правда. Ворон способен имитировать самые разные звуки, в том числе человеческую речь, произнося фразы отчетливее попугая.

Название вОроны и ворОны получили от праславянского «vorn». Изначально всех больших черных птиц называли «ворны», «вороны».

Ворона — хитрая разбойница

ВорОны делятся на два вида — черную и серую. Черная ворона очень похожа и на грача, и на вОрона, и ее часто путают с собратьями.

Постоянное место обитания черной вороны — Европа, средняя полоса России, Восточная Сибирь и Дальний Восток. В Сибири летом ворона не живет, а только прилетает на зиму, смешиваясь с постоянным здешним обитателем — своей серой «сестрой».

Серую птицу можно сразу определить по внешнему виду, собственно, по серо-черному оперению. А в Западной Сибири вообще появился новый вид — чумазые вороны. Это «продукт» скрещивания серой и черной вороны. У них очень необычный окрас, словно на серый фон брызнули черной краской.

По характеру ворОны схожи, независимо от окраса. Это тоже весьма острожная птица, но обитает, в отличие от вОрона, рядом с человеком. «Более рисковая, не гнушается хозяйничать на помойке, ворует еду у цепных собак, шкодит, мусор разбрасывает. Птица, которая как крыска в городе», — характеризует поведение пернатого орнитолог.

Это очень сообразительная птица, а оттого — осторожная. Всегда настороже, осматривается и в любой момент готова удрать. Как будто, постоянно делает что-то противоправное.

«Обычно за этим замечают серых ворон. Это часто игра, ситуация обучения, пробы поведения, в том числе пищедобывательного. А клюнуть другого — это способ заставить бросить добычу. А уж как вороны любят клептопаразитизм...» — продолжает Маслов.

Наблюдая веками за подобным поведением люди «очеловечили» птиц и приклеили ярлык озорников, воришек и шкодников. А зря. На самом деле и вОроны, и ворОны очень умные и незлые птицы.

Пернатые умники

«Невероятно умные. Они подтверждают свою гениальность и в лабораториях, и в жизни. Как ловко умеют вороны развязывать пакеты, чтобы стибрить еду! Как они палочкой расковыривают место, куда сложно залезть клювом!» — восхищается птичьим умом Шнайдер.

Их интеллект позволяет им искать и разорять гнезда других птиц, запоминать лица, охотится на сообразительных крыс. И подтрунивать над мелкими животными или другими птицами, удивляя наблюдающего за ними человека умом и своеобразным «чувством юмора».