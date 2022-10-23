Вороватый маг: удивительные факты о снежном барсе

Самый хвостатый, самый прыгучий, самый скрытный кот на свете — все это о снежном барсе. Это самая таинственная, малоизученная и, к сожалению, исчезающая кошка. А что еще известно об ирбисе?

Снежный барс в дикой природе — настоящая загадка для ученых. Он обитает в горах, на большой высоте и очень хорошо прячется. Известно, что барс живет в Китае, Индии, Казахстане, Киргизии, Монголии, а в России осела только малая часть хищников.

Пять барсов = один тигр

Снежный барс не самая крупная кошка на земле. Длина его тела от носа до кончика хвоста — примерно два метра, а вес от 22 до 55 килограммов. А вот его полосатый собрат — амурский тигр — набирает до 300 килограммов. То есть тяжесть одного тигра равна примерно пяти барсам.

Но есть то, в чем ирбис превосходит всех своих собратьев. Так, всех кошачьи хищники очень любят затаиться в засаде. Но снежный барс — самый непревзойденный мастер скрытности и маскировки.

Во-первых, он приспособился к жизни в горах на большой высоте. Ирбисы могут спокойно существовать на высоте до 5 тысячи метров над уровнем моря. Не каждый ученый способен совершать постоянные прогулки на такую высоту.

К тому же барсы очень хорошо приспособились к гористой местности, используют в качестве укрытий пещеры и углубления в скалах. А отдыхают вблизи скал и хребтов, которые обеспечивают им наблюдательные точки и тень.

Первые следы ирбисов в России нашел зоолог Борис Завацкий. Он обнаружил их в феврале 1978 года, а сфотографировать этого зверя удалось только 23 февраля 2008 года, после установки фотоловушек.

Выходить из укрытий днем барсы не любят. Ирбис — сумеречный зверь, активный преимущественно рано утром и поздно вечером.

Эти дикие кошки настолько не любят публичность, что люди приписывали им магические способности, считая, что ирбис умеет становиться невидимым.

Слегка вороватый кот

К сожалению, привычка прятаться не спасает зверя от самого страшного его врага — человека. Из-за браконьеров этот вид находится под угрозой исчезновения. Хотя в какой-то степени барс сам создал для себя плохую репутацию.

«К сожалению, скотоводы барса не жалуют — у местных народностей он всегда пользовался дурной славой», — сообщил директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Кисилев.

Этот кот, как и все его сородичи, может ночью пробраться, например, в загон для скота, чтобы утащить пару овец. При этом у ирбиса есть одна особенность, когда он оказывается среди такого количества добычи, то впадает в неистовство и режет всех животных, до которых дотянутся лапы.

Так что ирбисам в свое время хорошо доставалось от скотоводов, что тоже повлияло на сокращение популяции.

Самка — основоположник

А еще эти животные сильно пострадали от петельного лова кабарги. Сотрудники Саяно-Шушенского заповедника вспоминают, что однажды в браконьерскую петлю попала самка. От ран, полученных в ловушке, она погибла. И котята, оставшиеся без матери, тоже были обречены на смерть.

«Самка – основоположник ядра группировки, в случае ее гибели всегда возникают проблемы», – объясняет Киселев.

Детеныши ирбиса покидают логово в два-четыре месяца, но самостоятельными становятся только в 22 месяца, а до этого возраста живут с мамой.

Дефицит представителей прекрасного пола среди ирбисов однажды привел к небольшому международному казусу. В конце 2010-х годов президент Таджикистана Эмомали Рахмон пообещал Владимиру Путину передать в Россию самку барса. И зверь приехал.

Сотрудники заповедника решили надеть ему радиоошейник, обездвижили и выяснили, что получили не девочку, а мальчика. Возвращать, конечно, ирбиса не стали, а выпустили на свободу.

Но на территории заповедника уже жил самец Ихтиандр. И после появления конкурента между двумя барсами состоялась жесткая битва. Новичку, шокированному столькими неприятными для него событиями, сразу пришлось уйти на другое место. А Ихтиандр остался полноправным хозяином своей территории. Позже из Таджикистана все-таки отправили самку.

Пловец, прыгун и маскировщик

Снежного барса, как и многих крупных кошек, относят к разряду суперхищников, потому что он — идеальная «машина» для охоты. Его окрас, темные пятна белом фоне делает его почти невидимым, если ирбис, например, затаится на земле.

А еще пятнистый рисунок на шкуре снежного барса индивидуален для каждой особи, как и отпечатки пальцев у человека.

Ирбис — великолепный пловец. Он легко проплывет более 500 метров. Например, барс из Саяно-Шушенского заповедника спокойно преодолевал водохранилище. В районе его обитания ширина водной преграды достигала 600 метров. Кстати, за свои успехи в плавании ирбис и заслужил клику Ихтиандр.

Снежный барс в отличии от других крупных хищников совершенно не умеет рычать, зато мило мурлыкает.

У снежных барсов внушительный хвост, его длина достигает трех четвертей от длины тела. Но хвост редко оставляет следы на снегу, он всегда вытянут и словно скользит по поверхности.

След от хвоста можно увидеть только на склонах, когда ирбисы спускаются прыжками, а хвост используют как руль и опору. А еще это одеяло, которым животные прикрываются во время сильного ветра. И подушка, на которой во время жестоких морозов можно погреть лапки.