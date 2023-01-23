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Названы полезные свойства холодца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Vl / CC BY-SA 3.0

Санврачи перечислили полезные и вредные свойства традиционного блюда — холодца, в блюде много витаминов, сообщает Роспотребнадзор.

Холодец готовится на основе концентрированного бульона. В нем очень много витамина А, который необходим для здоровья глаз и крепкого иммунитета.

«Еще в блюдах есть витамины группы В, которые нужны для крепкой нервной системы. Кроме того, это блюдо богато кобальтом, калием, магнием, натрием, фосфором и железом. Холодец полезен при суставных болезнях, проблемах с опорно-двигательным аппаратом», — говорится в сообщении.

Блюдо не стоит есть тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, печени и подагрой. Кроме того, холодец очень калорийный, с ним легко можно набрать лишний вес и заработать дополнительные проблемы со здоровьем.

Калорийность свиного холодца — примерно 350 ккал на 100 граммов продукта. Чтобы получился более диетический продукт, можно заменить свинину на куриное мясо или индейку.

Тема: Человек и еда
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