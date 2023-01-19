Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад

Громогласное «Госп-о-о-дь!» звучит над скованной льдом ночной Обью — окутанный паром мужчина в наколках выныривает из проруби, размашисто крестится и трусцой бежит в палатку, отфыркиваясь. В Новосибирске отмечают Крещение Господне — один из двенадцати главных христианских праздников.
Крещение Господне, или Богоявление празднуется православными 19 января. В этот день святой Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа. Традиция купаться в проруби повторяет ритуал в реке Иордан.
Иордань на краю города
Найти купель с первого раза не удается — навигатор выводит сразу несколько автомобилей на пустынный и темный причал. Впрочем, проходивший мимо мужчина оказывается человеком опытным и машет рукой: «Они всегда адрес неправильный указывают, езжайте дальше».
Пропетляв по частному сектору, добираемся до нужного места — спуск на лед обрамляют ледяные фигуры ангелов. Рядом с мерцающими проблесковыми маячками стоит автомобиль ДПС. Неподалеку от берега — две теплые палатки, между ними — подсвеченная огнями иордань.
Из колонок звучит шансон — под разносящегося над белоснежным снегом Трофима настойчивый мужчина с початой бутылкой коньяка в руке душевно объясняет сотруднику МЧС: «Пойми, мне грехи смыть». К подходящим людям подскакивают цыгане: «Парфюм, духи надо?».
Для Крещенских купаний в черте Новосибирска в этом году подготовили шесть купелей, однако ночных — всего две. Иордань в микрорайоне Затон — одна из них. К полуночи здесь собирается разношерстная толпа — семейные пары с детьми, веселая молодежь, сосредоточенные пожилые люди.Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов рассказал, что интерес к Крещенским купаниям постепенно падает. Если в 2019 году в регионе на Крещение в иордань окунулись 33 тысячи человек, то в прошлом году — только 14 тысяч.
Прорубь для Крещенских купаний готовят заранее — сначала местность тщательно обследуют, а затем обустраивают. По правилам, толщина льда должна составлять не менее 20 сантиметров, а глубина иордани — не более 1,5 метра. Спасатели несколько раз проводят контрольные замеры, убедившись в безопасности.
Как вода становится святой
Ровно в полночь появляется священнослужитель — он с улыбкой осматривает купель, снимает ее на смартфон и пробует воду ладонью. После этого удаляется, негромко напевая что-то под нос. Все это время люди ожидают главного таинства, приплясывая от свежего ветра — термометр показывает минус16 градусов.
Через четверть часа на берегу показывается процессия — впереди несколько человек со свечами, за ними поющие тропари женщины, священники церкви Спиридона Тримифунтского и отец Константин. Замерзшие шутники из толпы поднимают руки вверх и кричат: «Улыбаемся и машем!».
Чин великого освящения воды — главная традиция Крещения. Под громкие молитвы переговаривающаяся толпа на берегу стихает, напевная церковнославянская речь уплывает в небо, в котором перемигиваются синие звезды. Настоятель обходит прорубь и трижды опускает золотой крест в прозрачную воду — с этого момента она становится святой.
Батюшка берет чашу с освященной водой и начинает кропить толпу. Некоторые уворачиваются от ледяных брызг. Кстати, по-гречески святая вода называется агиасма, что переводится как «великая святыня».
Православная церковь относится к Крещенским купаниям неоднозначно — священнослужители их не запрещают, но и не поощряют. Например, на Стоглавом соборе в 1551 году купания на Крещение были строго запрещены, однако народная любовь к ним оказалась сильнее.
Испытание прорубью
Первыми в иордань погружаются крепкие мужчины с наколками и бритыми затылками. За ними выстраиваются женщины. Происходящее напоминает конвейер — стоит одному выйти из воды, как в прорубь отправляется следующий.
«Самые проблемные — пьяные с детьми. В прошлом году успел вытащить из проруби маленького ребенка, которого привели такие родители. К сожалению, воспрепятствовать им мы никак не можем», — говорит молодой сотрудник МЧС, внимательно следящий за происходящим.
Детей самых разных возрастов в толпе хватает. Некоторые заходят в ледяную воду на руках у родителей, другие — отважно ныряют сами. Худенький мальчишка перед процедурой рыдает в истерике, но настойчивый папаша все равно шагает с ним в прорубь. Над Обью разносится тонкий визг.
Шокированная ледяной водой девочка-подросток кричит затащившей ее в прорубь маме: «Больше никогда, слышишь». Девочка помладше несколько раз подходит к покрытым изморозью перилам, но так и не решается на последний шаг. Люди сменяют друг друга, очередь бесконечна.
Женщина, нырнувшая в прорубь уже шестой год подряд, рассказывает, что впервые ее привели друзья — с тех пор она поддерживает традицию. «Хожу за яркими эмоциями — окунешься, будто заново родилась», — делится она.
Окунаться в купель нужно троекратно, крестясь и с головой. Правило соблюдают не все — некоторое просто плюхаются по плечи и сразу выскакивают из ледяной воды. Современная традиция — селфи у светящегося креста, многие не уходят в теплую палатку, пока не сделают несколько снимков.
В какой-то момент от любителей селфи страдают выставленные возле купели иконы — под напором красующихся на камеру девушек они летят на лед. Святотатственный инцидент никого не смущает — крещенский конвейер работает безостановочно.
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