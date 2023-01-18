Питомцы объели ногу умершей омички

Тело мертвой пенсионерки нашли в ее квартире в Омске, после смерти пять кошек и собака обкусали ее ногу, сообщил представитель СУ СК РФ по региону.

Тело 79-летней пенсионерки нашли в понедельник, 16 января в квартире по улице 70 лет Октября в Омске.

«На теле были обнаружены телесные повреждения», — цитирует «Город55» представителя следствия.

Эксперты установили, что на теле следы укусов домашних животных – пяти кошек и собаки. Они объели одну из ног мертвой хозяйки. Причину смерти женщины еще не установили.