НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Питомцы объели ногу умершей омички

Источник:
Sibnet.ru
547 1
Коты и кошки
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Тело мертвой пенсионерки нашли в ее квартире в Омске, после смерти пять кошек и собака обкусали ее ногу, сообщил представитель СУ СК РФ по региону.

Тело 79-летней пенсионерки нашли в понедельник, 16 января в квартире по улице 70 лет Октября в Омске.

«На теле были обнаружены телесные повреждения», — цитирует «Город55»  представителя следствия.

Эксперты установили, что на теле следы укусов домашних животных – пяти кошек и собаки. Они объели одну из ног мертвой хозяйки. Причину смерти женщины еще не установили.

Еще по теме
Боец ММА умер на верхней полке поезда
Видео падения самолета в Непале появилось в Сети
Пассажирский самолет разбился в Непале, на борту были россияне
Женщина и трое детей погибли при пожаре в Омской области
смотреть все
ЧП #Происшествия #Омск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия согласилась на переговоры с Украиной
Оскар Кучера опозорился на интервью Дудя
Пример из школьного учебника озадачил пользователей Сети
Windows внезапно удалила ярлыки
Обсуждение (1)
Картина дня
Премьер Испании рассказал о тайных союзниках Путина
США отвергли требование России признать новые территории
Путин призвал к быстрой реконструкции дорог
Большинство россиян принимает антибиотики неправильно
О самом главном
Без банальностей: как познакомиться с девушкой по переписке
Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине
Гормоны и биоритмы: как живут «жаворонки» и «совы»
Почему подростки находят «плохих» друзей
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Гороскоп любви: знаки, которым повезет в 2023 году
Все статьи
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
48
Россия согласилась на переговоры с Украиной
37
Британцы подсчитали нужное для Украины количество танков
34
Скончался советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе
31
Российские десантники перешли в наступление на Донбассе
24
Британия передаст Украине танки Challenger 2