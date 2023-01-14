Epic Games Store забрал у россиян бесплатную копию игры

Магазин Epic Games Store отправил российским пользователям уведомление о принудительном возврате средств за игру из недавней бесплатной раздачи.

Речь идет о космическом симуляторе Kerbal Space Program, раздача которого прошла с 5 по 12 января. Первое время после начала акции игра была доступна для активации российским пользователям, однако затем пропала.

Через некоторое время Epic Games Store начал рассылать игрокам с российским аккаунтом уведомление об изъятии из личной библиотеки Kerbal Space Program. При этом возврат потраченных на покупку средств составляет 0 рублей.

Более того, указывается, что процедуру возврата средств якобы инициировал сам потребитель. Известно, что издающая игру компания Private Division является подразделением Take-Two Interactive, которая приостановила работу на территории России.