Epic Games Store забрал у россиян бесплатную копию игры

Магазин Epic Games Store отправил российским пользователям уведомление о принудительном возврате средств за игру из недавней бесплатной раздачи.
Речь идет о космическом симуляторе Kerbal Space Program, раздача которого прошла с 5 по 12 января. Первое время после начала акции игра была доступна для активации российским пользователям, однако затем пропала.
Через некоторое время Epic Games Store начал рассылать игрокам с российским аккаунтом уведомление об изъятии из личной библиотеки Kerbal Space Program. При этом возврат потраченных на покупку средств составляет 0 рублей.
Более того, указывается, что процедуру возврата средств якобы инициировал сам потребитель. Известно, что издающая игру компания Private Division является подразделением Take-Two Interactive, которая приостановила работу на территории России.
c2h5oh76значит, все правильно делается
sib_man9"гегемон" чуток намочила портки, это бывает
GammiPluhКомпания застройщик (пока занимается демонтажем небезопасных зданий), чего так янки напряглись
5sZYduRIynвот когда рагули закончатся, тогда 404 и будет диктовать свои условия?