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Экологи рассказали об угрозах неправильной уборки снега

Источник:
«Известия»
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Уборка снега
Уборка снега
Фото: © Sibnet.ru

Снежный покров обладает высокой способностью аккумулировать загрязняющие вещества, поэтому неправильно убранный снег опасен, предупредили экологи.

Член центрального штаба Народного фронта Светлана Калинина рассказала, что в стране провели мониторинг по уборке снега. Выяснилось, что во многих городах способны только «сгрести снег в кучу».

«А потом снег, смешанный с реагентами, попадает на лужайки, которые мы за миллионы благоустраиваем, на газоны, на асфальт и все разъедает. Более того, снег с дорог сбрасывают в овраги и реки. Реагенты растворяются в воде, а далее мы это пьем, дышим, едим рыбу», — приводят «Известия» ее слова.

Директор экспертного департамента Российского экологического общества Наталия Ткаченко отметила, что нередко к горам снега примешиваются и коммунальные отходы. У снежного покрова высокая способность поглощать и аккумулировать загрязняющие вещества.

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Речь идет, в том числе о накопленных выхлопных газах, а это бензол, этилбензол, толуол и ксилолы — и промышленных оседающих выбросах, пояснила член научно-технического совета Росприроднадзора Наталья Беляева.

«Страдает от этого вся экосистема: происходит эрозия почв, рост растений замедляется, пищевые цепочки животного мира рушатся, водоемы заболачиваются», — подчеркнула Беляева.

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