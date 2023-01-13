Экологи рассказали об угрозах неправильной уборки снега

Снежный покров обладает высокой способностью аккумулировать загрязняющие вещества, поэтому неправильно убранный снег опасен, предупредили экологи.

Член центрального штаба Народного фронта Светлана Калинина рассказала, что в стране провели мониторинг по уборке снега. Выяснилось, что во многих городах способны только «сгрести снег в кучу».

«А потом снег, смешанный с реагентами, попадает на лужайки, которые мы за миллионы благоустраиваем, на газоны, на асфальт и все разъедает. Более того, снег с дорог сбрасывают в овраги и реки. Реагенты растворяются в воде, а далее мы это пьем, дышим, едим рыбу», — приводят «Известия» ее слова.

Директор экспертного департамента Российского экологического общества Наталия Ткаченко отметила, что нередко к горам снега примешиваются и коммунальные отходы. У снежного покрова высокая способность поглощать и аккумулировать загрязняющие вещества.

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Речь идет, в том числе о накопленных выхлопных газах, а это бензол, этилбензол, толуол и ксилолы — и промышленных оседающих выбросах, пояснила член научно-технического совета Росприроднадзора Наталья Беляева.

«Страдает от этого вся экосистема: происходит эрозия почв, рост растений замедляется, пищевые цепочки животного мира рушатся, водоемы заболачиваются», — подчеркнула Беляева.