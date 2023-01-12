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Консоли Xbox получили экологичный режим работы

Источник:
Sibnet.ru
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Консоль Xbox Series X
Фото: © Billy Freeman / Unsplash License

Microsoft добавила в Xbox режим пониженного энергопотребления в неактивном состоянии. Консоль будет анализировать доступность возобновляемых источников энергии в определенное время суток и проводить обновления более энергоэффективно, что снижает ее углеродный след.

«Например, вместо того, чтобы ваш Xbox просыпался во время еженощного технического обслуживания в произвольное время с 2:00 до 6:00, ваша консоль проснется в то время, когда она сможет использовать больше всего возобновляемой энергии в вашей местной энергосистеме», — написали разработчики на официальном сайте Xbox.

Эти настройки питания не отразятся на производительности, игровом процессе и получении обновлений. Однако в некоторых случаях они могут снизить энергопотребление в выключенном состоянии до 20 раз.

Обновление стало доступно участникам программы предварительной оценки Xbox Insiders 11 января. Пока оно доступно для консолей Xbox Series X и S, но в будущем аналогичная настройка появится и у Xbox One.

Microsoft планирует достичь отрицательных выбросов углерода и нулевых отходов к 2030 году. В компании уверены, что несут ответственность не только за загрязнение окружающей среды при производстве, но и за последствия использования их продукции.

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