Бокал и лимон: как пить без похмелья

Новогодние праздники могут превратиться в череду тяжелейших похмелий. Разбираемся — что приводит к сильнейшему отравлению этанолом и можно ли этого избежать, научившись пить правильно.

«Начинает крушить все подряд»

В России крепкий алкоголь пьют неправильно, фактически это традиция намеренного и добровольного отравления организма. Возможно, так сложилось потому, что русский напиток — водку — принято пить стопками.

Эту традицию перенесли и на другие крепкие напитки. В итоге человек получает жуткое похмелье и обеспечивает себя упадком сил и тревожным состоянием на несколько дней.

«Как мы обычно выпиваем? Наливаем стопочку, говорим тост и выпиваем практически залпом», — описал процесс врач-реаниматолог Александр Барсуков на своем youtube-канале.

В организме начинаются процессы, приводящие к отравлению. Когда человек опрокидывает стопки с алкоголем, в ротовой полости практически не происходит всасывания. Алкоголь следует в желудок, где происходит 80% всасывания, далее 20% в тонком кишечнике.

Из желудка алкоголь проходит через печень и распространяется по всем тканям организма. В головном мозге его скапливается в два раза больше, чем в остальных органах.

«Алкоголь в организме начинает крушить все подряд, "ломая" мембраны, денатурируя белки, портя наследственность», — объяснил Барсуков.

Туристы и таможенники

Если представить, что этиловый спирт — турист, то его путешествие выглядело бы следующим образом. Этанол попадает в организм, на его проникновение реагирует таможенник, фермент — алкогольдегидрогеназа. Он говорит:

— Я тебя разрушу.

— Да я же еще только вошел, вообще не успел ничего, — возмущается этанол.

— Ну ладно, — соглашается алкогольдегидрогеназа. — Иди, вступай там в реакции. Но потом не забудь ко мне вернуться!

«Алкоголь куролесит, куролесит. Потом хлопает себя по лбу: "Мне в печень на разрушение"», — описал процесс врач.

В печени его уже дожидаются ферменты алкогольдегидрогеназы. Они начинают разрушать «гостя», но это тот редкий случай, когда печень вместо того, чтобы обезвреживать яды, из относительно безобидного этилового спирта делает монстра — уксусный альдегид. Он в 20 раз токсичнее этилового спирта!

Уксусный альдегид разрушается другим ферментом — ацетальдегиддегидрогеназой. Но он работает очень медленно и большое количество уксусного альдегида поступает в кровь.

Человек получает не только опьянение, но и сильнейшее отравление. У него повышается давление, его тошнит, болит и кружится голова, начинает тремор — наступает жуткое похмелье.

Однако всего этого можно избежать. «Если обеспечить всасывания этилового спирта через ротовую полость», — заверил реаниматолог.

Как пить крепкий алкоголь

Если этиловый спирт попал в кровь, всосавшись в ротовой полости, он начинает циркулировать по организму, почти сразу поступая в головной мозг в чистом виде. Для того, чтобы вызвать состояние опьянения, алкоголя нужно совсем немного.

Когда человек пьет маленькими глотками, контакт со слизистой ротовой полости значительно больше и всасывание идет очень быстро.

Поэтому коньяк лучше наливать в коньячный бокал. Немного, чтобы только покрыть донышко. Пить, согревая в ладонях, маленькими глоточками, чуть смачивая губы и язык, смакуя содержимое, наслаждаясь вкусом. В этом случае происходит почти стопроцентное всасывание алкоголя в ротовой полости.

Виски лучше всего пить из бокала, который называется «тюльпан». Он позволяет наилучшим образом «поймать» букет. Хороший виски — односолодовый, долгой выдержки — пьется теплым, и его никогда не смешивают ни с колой, ни с чем-то другим. Пьется он также как коньяк, маленькими глоточками.

Бурбон и купажированный виски можно разбавить льдом или водой. В бурбон можно добавить веточку мяты и немного коричневого сахара, чтобы отбить специфический запах. Пить из обычного бокала для виски, но тоже маленькими глоточками.

Водка пьется охлажденной, под обильную закуску. Но не залпом. Никто не запрещает наливать полную стопку водки, но лучше выпить ее за два-три раза, делая небольшие глотки, чуть задерживая напиток во рту. Водка не терпит излишеств, больше трех стопок за вечер лучше не пить.

Волшебный лимон

Еще одно средство уменьшает влияние алкоголя на организм и помогает избегать отравления — обычный лимон. «Это природное средство, которое связывает уксусный альдегид», — утверждает Барсуков.

Можно просто нарезать лимон тонкими ломтиками и закусывать им перед каждым употреблением. А лучше сделать лимонное пюре: нарезать фрукт, убрать косточки, положить дольки в блендер и превратить в пюре.

Во время застолья съесть чайную ложечку пюре, запить водой и только потом выпить алкоголь. Этот незамысловатый способ поможет избежать фонового отравления уксусным альдегидом.